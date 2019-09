Francis Ford Coppola récompensé pour sa carrière viticole

Le réalisateur à succès, Francis Ford Coppola, déjà couronné d’une Palme d’or à Cannes (Apocalypse Now), de plusieurs Oscars (Le Parrain) et bon nombre de prix internationaux recevra le prix «Lifetime Achievement Award» du magazine Wine Enthusiast, qui honore la carrière des grands contributeurs de l’univers viticole.

Ce magazine américain incontournable décrit son prix en ces termes: il couronne «les légendes de l’industrie qui après des décennies d’innovations ont marqué de façon indélébile le monde du vin et au-delà.»

La famille Coppola est propriétaire de quatre domaines en Californie et dans l’Oregon, et produit des vins émanant des zones viticoles américaines les plus prestigieuses offrant les meilleurs cépages. Les Coppola n’hésitent pas à innover. Par exemple, en 2004, un de leurs domaines était le premier à commercialiser du vin en canette sous la marque Sofia (du prénom de la célèbre fille du réalisateur).

«Au fil des décennies, (Coppola) a adroitement augmenté la visibilité des vins californiens à travers le monde tout en assumant un rôle historique et novateur pour la Napa Valley en restaurant Inglenook et en lui redonnant sa gloire d’antan», a commenté Adam Strum, patron et éditeur de Wine Enthusiast, dans un communiqué.

«A Sonoma County, il a ouvert la voie en créant un environnement familial pour faire découvrir les joies de ce pays viticole dans son domaine Francis Ford Coppola Winery. Ses initiatives audacieuses ont eu un fort impact sur l’avenir du commerce du vin.»

Le domaine Francis Ford Coppola Winery de Sonoma County est décrit comme un «paradis du vin», avec des bars de dégustation, des restaurants, une piscine, des bungalows à l’Européenne, une galerie dédiée au cinéma et un parc. Son vin le plus connu s’appelle «Archimedes», en hommage au mathématicien grec et à «l’innovation de l’esprit humain». Son vin «Archimedes» est un Cabernet Sauvignon à la production limitée.

«Je suis honoré de cette reconnaissance. J’ai toujours eu l’idée d’avoir assez de terrain pour faire pousser quelques vignes et faire du vin à partager avec mes amis, comme l’avaient fait mon grand-père et mes oncles lorsque j’étais enfant», a commenté Francis Ford Coppola dans un communiqué.

«Au milieu des années 1970, c’est devenu une réalité pour ma famille et après 40 ans d’expérience viticole, la qualité et l’authenticité de nos vins sont particulièrement importantes car notre nom figure sur l’étiquette.»

Parmi les lauréats précédents de ce prix, on note des icônes du milieu comme Robert Mondavi, Ernest et Julio Gallo et Jess Jackson.