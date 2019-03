Sainte-Catherine: un service de valet et une application pour trouver du stationnement

Afin de faciliter les déplacements pendant le chantier sur la rue Sainte-Catherine, Destination Centre-Ville (DCV) a lancé jeudi un service de valet à proximité du chantier de l’artère commerciale, en plus d’une application mobile pour aider les automobilistes à trouver un espace de stationnement dans le secteur.

«On souhaite surtout envoyer le message clair que si on veut se rendre au centre-ville, c’est encore possible, a insisté jeudi le directeur général de la société commerciale, Émile Roux, en entrevue à Métro. Le stationnement, c’est souvent un enjeu pour s’y rendre, et notre objectif, c’est de garder ce secteur-là attractif et accueillant pendant le chantier.»

Disponible toutes les fins de semaine depuis le 23 février, le service de valet est en opération jusqu’à 23h le samedi et jusqu’à 20h le dimanche. Des débarcadères ont été aménagés au coin de la rue Mansfield, à l’ouest, ainsi qu’à l’intersection du boulevard De Maisonneuve et de la rue De Bleury, au nord. Il en coûtera 15$ aux automobilistes pour profiter du service, et 8$ si un tarif préférentiel est accordé par un commerçant.

Les automobilistes qui ne souhaiteraient pas se départir de leur voiture pourraient par ailleurs avoir recours à l’application mobile City Parking. Celle-ci permet de réserver un espace de stationnement privé à proximité du chantier. «En utilisant l’application, l’utilisateur bénéficie d’une première heure de stationnement gratuite, ainsi qu’une deuxième heure gratuite dans des stationnements situés à proximité des travaux en entrant le code promo DCV2019», a noté le directeur général.

Destination Centre-ville a élaboré ces mesures avec l’arrondissement de Ville-Marie dans les dernières semaines. D’autres s’ajouteront d’ici l’été, a fait savoir M. Roux. «Ce sont les deux premières mesures qu’on met sur la table, mais on sait que pendant la saison estivale, il y a toujours plus de monde au centre-ville. Donc, au printemps idéalement, au courant du mois de mai, on va avoir plusieurs autres mesures à proposer», a-t-il assuré.

D’autant plus que certains commerçants se sont dits très inquiets des impacts de ce chantier sur les déplacements de leurs clients dans les derniers temps, d’après M. Roux.

«C’est normal, les commerçants veulent que leurs acheteurs puissent continuer de magasiner en toute simplicité. Et nous, en tant que représentant de ces commerçants, on veut surtout que l’activité commerciale ne soit pas empaquetée par les travaux en cours.» -Émile Roux, directeur de Destination Centre-Ville

Le chantier de la rue Sainte-Catherine a repris le 11 février dernier entre les rues De Bleury et Robert-Bourassa. Il doit se terminer en décembre prochain.

En décembre, l’administration de Valérie Plante a accordé, lors d’une séance du comité exécutif, un contrat de 41,5M$ à la firme Eurovia Québec pour les travaux prévus sur ce tronçon. Le chantier vise essentiellement la «reconstruction d’un égout unitaire, d’une conduite d’eau secondaire, d’une conduite d’eau haute-pression et d’une conduite d’eau principale», indiquent les documents de la Ville.

«La rue Sainte-Catherine est une artère unique et vitale dans la métropole. C’est un secteur d’événements où il fait bon s’y promener, faire les boutiques et y manger», a avancé de son côté le responsable du développement économique au comité exécutif, Robert Beaudry, dans un communiqué, plaidant pour lui aussi pour une adaptation à la mobilité pendant les travaux.