La présidente du conseil municipal Cathy Wong siégera comme indépendante

La présidente du conseil municipal, Cathy Wong, claque la porte de l’opposition officielle. Elle siégera dorénavant comme conseillère indépendante au sein de son district de Peter-McGill.

«Je ne suis pas en chicane avec Ensemble Montréal, a assuré l’élue en entrevue à Métro J’ai parlé avec [le chef de l’opposition] Lionel Perez hier. Je reconnais que son rôle peut être difficile, mais il est essentiel dans une démocratie. Ma décision, je la prends indépendamment de son leadership ou des décisions de son parti.»

L’ancienne chroniqueuse du quotidien Le Devoir et de Radio-Canada assure qu’elle n’a pas l’intention de se joindre à une autre formation politique pour le moment. «Je ne suis pas à la recherche d’un parti, plutôt à la recherche de solutions», résume-t-elle.

Elle dit avoir pris cette décision «afin d’être en mesure de collaborer plus efficacement en amont avec l’arrondissement de Ville-Marie sur des dossiers» qui lui «tiennent particulièrement à cœur». «Le centre-ville a des enjeux extrêmement importants, complexes et difficiles, ajoute-t-elle. Je crois que je peux mieux servir mes citoyens comme indépendante et trouver des solutions, en faisant entendre les besoins et les préoccupants de mes citoyens à l’arrondissement.»

Circulation, construction, sécurité, logement ; les enjeux sont multiples et immédiats dans Ville-Marie, avoue la principale intéressée. «Il y a beaucoup de chantiers qui s’en viennent, sur la rue Sainte-Catherine, sur McGill College ou sur Peel. Ça amène tout un défi au niveau de la cohabitation respectueuse et saine sur le domaine public. Les espaces doivent être partagés. Et pour s’assurer que les chantiers se fasse de manière accessible, je dois être davantage présente pour porter la voix des résidants», plaide Mme Wong.

Elle souligne avoir l’intention de collaborer avec son conseil d’arrondissement pour intervenir «en amont» des problématiques de ses citoyens. «J’ai envie de participer au développement de mon quartier, de rêver avec Ville-Marie», illustre-t-elle.

«Avec l’accumulation des dossiers, ma réflexion était certes en arrière-plan, surtout face à des enjeux de plus en plus complexes. Je voyais arriver l’été et je me disais qu’il fallait que je sois davantage en mode collaboration.» -Cathy Wong

Parmi les enjeux qu’elle juge prioritaires, la première femme à avoir présidé le conseil municipal de Montréal cible entre autres le Centre de Peter-McGill, dont la nouvelle bibliothèque et les espaces culturels doivent être livrés pour 2023 sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

«Figurent aussi parmi mes priorités les projets d’implantation de nouvelles écoles primaires et d’amélioration des espaces verts dans Peter-McGill, car ils contribuent à faire du centre-ville un milieu de vie à échelle humaine, accueillant pour les familles et les nouveaux arrivants», ajoute la femme de 34 ans dans un communiqué de presse.

Élue aux élections de novembre 2017, qui ont porté Projet Montréal au pouvoir, Cathy Wong s’était retirée peu après du caucus d’Ensemble Montréal pour assurer son rôle de présidente du conseil municipal en toute impartialité. «Je suis très heureuse, parce qu’évidemment, c’est un rôle important, dans lequel il faut s’assurer que les débats se font avec beaucoup d’ouverture. D’être impartial, c’est aussi un rôle symbolique, c’est la personne qui représente les élus», avait alors avancé la politicienne.

Cathy Wong annoncera officiellement son entrée comme conseillère indépendante à ses collègues du conseil d’arrondissement de Ville-Marie, mardi soir.