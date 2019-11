Pannes: des centaines de milliers de foyers privés d’électricité

La météo fait des siennes aujourd’hui. Des pannes d’électricité affectent plus de 200 000 clients d’Hydro-Québec dans le Grand Montréal, à cause des forts vents.

Montréal et la Rive-Sud sont les régions les plus touchées, selon le site web d’Hydro-Québec. En matinée, plus de 30 000 foyers étaient affectés sur l’Île de Montréal, 12 000 dans la région de Vaudreuil-Soulanges et quelques milliers d’autres éparpillés à travers la Montérégie.

Quelques milliers de clients étaient également affectés dans certains secteurs de Laval, de Mirabel et de Deux-Montagnes, entre autres.

Vers midi, le bilan était multiplié par quatre et plus, à cause d’une nouvelle vague de vents forts. Montréal comptait plus de 143 000 abonnés d’Hydro-Québec dans le noir. Les pannes d’électricité affectaient également près de 200 000 foyers en Montérégie, principalement dans des secteurs de la Rive-Sud comme Longueuil, la région de Sorel-Tracy et Vaudreuil-Soulanges.

Environ 25 000 foyers lavallois étaient dans le noir vers midi. Les Laurentides (109 000) et Lanaudière (62 000) complètent le portrait pour les régions limitrophes à Montréal.

D’autres pannes d’électricité ont cours un peu partout au Québec. Les régions de la Mauricie (43 000 foyers), de l’Estrie (43 000 foyers), de Québec (42 000 foyers) et de Chaudières-Appalaches (37 000 foyers) sont les plus touchées.

Les ouvriers d’Hydro-Québec étaient tentent régler les problèmes lorsque possibles. Toutefois, la météo complique leur tâche.

«Environ 400 monteurs sont à pied d’œuvre afin de rétablir le service. Toutefois, les vents violents se maintiennent, avec des rafales pouvant atteindre plus de 100 km/h, ce qui cause de nouvelles pannes», lit-on sur le site web de la société d’État.

«En raison du nombre de lieux différents où nous devons intervenir, nous ne sommes pas en mesure de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit. La priorité de nos équipes est de travailler à rétablir le service le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre patience», poursuit le communiqué de presse.

Hydro-Québec souligne également que son application mobile connaît des problèmes. Elle invite les usagers à se fier à la section Info-pannes de son site web.