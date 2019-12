Aide juridique: un «premier pas» de 2,6 M$ pour les victimes de violences sexuelles

Québec mandate la clinique juridique Juripop de lancer un projet pilote de 15 mois d’accompagnement juridique pour les victimes de violences sexuelles à travers la province. Une somme de 2,6 M$ est accordée à l’organisme, qui s’affaire déjà à constituer un réseau d’avocats «outillés pour répondre aux besoins» dès le printemps.

«Il y a eu des dénonciations massives avec le mouvement MoiAussi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Malheureusement, une majorité de personnes sont encore réticentes à dénoncer, pour plusieurs raisons», a martelé la ministre de la Justice, Sonia Lebel, lundi matin.

D’après la ministre, c’est surtout «la méconnaissance et la complexité du système» qui en seraient la cause. «Outre le passage dans le système criminel, qui peut être très difficile, ça peut devenir compliqué de s’orienter dans le processus judiciaire. Ça frêne et ça empêche la dénonciation», analyse-t-elle.

Mme Lebel s’est dit «fière» d’avoir aussi pensé aux régions, «là où les besoins en services juridiques sont les plus criants». Des avocats seront déployés dans plusieurs municipalités à l’extérieur des grands centres. Elle appelle toutes les femmes à «dénoncer et dévoiler» pour recevoir de l’aide.

Non-partisan

Les trois autres députées libérales, péquistes et solidaires, qui font partie du comité non-partisan sur cette question avec la ministre Lebel, abondent dans le même sens. «Depuis l’an dernier, on a senti les attentes augmenter de la part de la population et des milliers de victimes qui ont des grands besoins, tranche Christine Labrie. Les gens voulaient qu’il y ait une suite à nos travaux, que ce ne soit pas un rapport de plus sur les tablettes.»

L’investissement de 2,5 M$, tiré d’une enveloppe dédiée aux violences sexuelles de 50 M$ annoncée dans le dernier budget provincial, «est précieux», juge-t-elle.

«Ce service sera certainement utile pour garantir un accès égal aux conseils juridiques partout au Québec. C’est un excellent premier pas.» -Christine Labrie, députée de Québec solidaire

Même son de cloche pour la péquiste Véronique Hivon, pour qui le système de justice doit commencer à «s’adapter à la réalité des victimes». «J’ai été animée d’un très grand sentiment d’urgence comme élue après la démonstration de courage extraordinaire de ces femmes. Il fallait avoir une petite parcelle de courage pour tout mettre en place, être à la hauteur, faire une différence», a-t-elle insisté.

Le projet pilote fera selon elle «une grande différence» en ce sens qu’il permettra aux victimes d’être vraiment entendues. «C’est un premier geste», a-t-elle toutefois reconnu, affirmant que le gouvernement doit faire encore beaucoup pour s’attaquer au fléau en profondeur.

Au-delà du juridique

Chez les libéraux, l’ancienne ministre de la Condition féminine Hélène David ajoute que l’aide fournie ne sera pas que juridique.

«L’accompagnement psychologique ne sera pas loin derrière. Le comité, il est multidimensionnel», a-t-elle plaidé, disant vouloir miser aussi sur l’éducation, la prévention et la multiplication des ressources psycho-sociales en matière de violences sexuelles. «C’est extraordinaire que nous soyons ici, à en parler encore, à vouloir travailler», s’est-elle aussi réjouie.

À la clinique Juripop, la coordonnatrice Sophie Gagnon s’est dite «émue et enthousiaste» d’avoir les moyens de continuer le combat.

«Dès le début de MoiAussi, on a été sur le terrain. Et ce qu’on a constaté, c’est que les besoins étaient immenses. La victime est souvent dans une profonde noirceur quant à ce qui s’en vient pour elle.» -Sophie Gagnon, coordonnatrice chez Juripop

Son organisme aura aussi le mandat de développer un réseau d’aide pour les victimes de violence conjugale. Depuis octobre 2018, Juripop est venue en aide à près d’une centaine de personnes dans l’industrie culturelle.