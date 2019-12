Amendes aux disquaires dans le Mile End: QS dénonce une grave injustice

Alors que plusieurs disquaires indépendants s’inquiètent pour leur survie dans le Mile End, Québec solidaire somme le gouvernement Legault d’annuler les lourdes amendes qui leur ont été imposées pour être restés ouverts plus tard que 17h la fin de semaine. Plusieurs commerçants déplorent que cette situation mine leurs affaires actuellement.

«Ça a des conséquences très importantes sur eux, justement parce qu’ils sont indépendants, explique à Métro la députée de Mercier, Ruba Ghazal. Le tiers de leurs revenus sont faits à ce moment-là pour la plupart. De la même manière qu’on donne des exemptions pour des librairies comme Renaud-Bray, qui vend aussi des disques d’ailleurs, nos disquaires devraient y avoir droit.»

Mercredi, Radio-Canada rapportait que quatre magasins de disques – soit Sonorama, La Rama, Death of Vinyl et Phonopolis – ont été abordés en avril dernier par un inspecteur du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Ce dernier leur aurait tous laissé un avis «stipulant qu’ils opéraient en dehors des heures d’ouverture permises par la loi». Des amendes salées, atteignant parfois presque 3000$, leur ont ensuite été envoyées au début décembre.

Soulignant le caractère très injuste de la situation, l’élue estime que le ministère de l’Économie, qui impose les exemptions et les amendes, pourrait facilement changer son fusil d’épaule.

«Ce n’est pas quelque chose de compliqué. Ça peut se faire rapidement. Et ce serait un très beau cadeau de Noël pour nos commerçants indépendants.» -Ruba Ghazal, députée de Mercier

Des disquaires contre les géants

Ce dossier en va aussi du combat contre les géants du Web, estime l’ancienne femmes d’affaires. Les disquaires – comme plusieurs autres artisans du milieu culturel – perdent effectivement du terrain chaque année au profit des Amazon, Google et Spotify de ce monde.

«Ces grands joueurs-là ne paient pas beaucoup les artistes, ni de taxes, alors qu’ils engrangent des millions. Nos commerçants indépendants, eux, ont pignon sur rue, embauchent du monde, paient leurs impôts, leur loyer. Ils ont un important bénéfice sur l’économie d’ici. L’essentiel, ça serait de les soutenir», martèle Mme Ghazal.

Cette dernière dit avoir parlé avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, à ce sujet. «Je lui ai écrit personnellement, et il m’a répondu qu’il allait regarder ça. J’espère sincèrement qu’on se dirige vers des exemptions. C’est la seule solution pour assurer la survie de nos disquaires», illustre la députée.

Appelé à réagir, le cabinet de M. Fitzgibbon n’avait toujours pas répondu aux questions de Métro, au moment d’écrire ces lignes.

Montréal promet «des solutions»

Interpellée sur la situation, jeudi soir, la Ville de Montréal a promis de «proposer des solutions» à cette problématique dans les prochains mois. «Je suis très sensible à la situation des disquaires», a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle soutient que «les habitudes de consommation changent» et qu’«il faut savoir s’adapter et donner plus de flexibilité aux commerçants».

Son administration a mandaté ses services de développement économique de «proposer des solutions au cours des prochains mois».

«Les arrondissements ainsi que les SDC [sociétés de développement commercial] et les autres associations de commerçants seront consultés» dans le processus, a ajouté la chef de Projet Montréal.