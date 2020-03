Des Laurentiens coincés au large du Chili

Deux résidents de l’arrondissement Saint-Laurent sont parmi les 456 Canadiens, dont quelque 250 Québécois, qui sont confinés à bord du Celebrity Eclipse pour au moins les 10 prochains jours.

Dimanche, les 3000 passagers du bateau de croisière n’ont pu descendre comme prévu au port de San Antonio, au Chili, en raison des consignes de protection de la COVID-19. Depuis, ils se sont rendus à Valparaiso, à 90 km au Nord. Mardi matin, l’équipage a pu se ravitailler en nourriture et en carburant selon un tweet du croisiériste.

Local Chilean authorities have given Celebrity Eclipse permission to refuel and load provisions in Valparaiso, Chile. The ship will then sail to San Diego, where it was already scheduled and cleared to arrive later this month.

— Celebrity Cruises (@CelebrityCruise) March 17, 2020