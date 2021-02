Variants: 9 cas confirmés et 35 «cas suspects» recensés à Montréal

La santé publique de Montréal a recensé la présence de 9 cas confirmés de variants et enquête sur 35 cas suspects sur son territoire. Les autorités sanitaires font appel à la vigilance afin de ralentir la progression de ces formes plus transmissibles du coronavirus dans la métropole.

Les laboratoires sont en train d’effectuer le séquençage de ces cas. Ils ont observé 23 «cas suspects» et 12 autres cas ont été identifiés par «lien épidémiologique».

La majorité de ces 35 cas est actuellement considérée comme étant liée au variant britannique. 23 cas sont des voyageurs de retour au pays.

«On est dans un palier rouge très franc et surtout en alerte dans l’introduction possible de variants dans une région métropolitaine de Montréal», a déclaré la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

Avec certains laboratoires, Montréal peut détecter des cas suspects de variants. Ceux-ci sont ensuite priorisés avec des enquêtes plus intenses dans la recherche de contacts et des interventions plus rapides dans la fermeture de milieux.

«Face à ces variants, la mobilisation de la population est importante, a soutenu Dre Drouin. […] Je pense qu’on a encore quelques semaines à vous demander des efforts importants pour Montréal.»

4 écoles fermées

Montréal suit la tendance du Québec dans la baisse des cas. «Ce qu’on voit depuis la semaine dernière, c’est une certaine stagnation dans nos indicateurs pour la région de Montréal», nuance toutefois Dr Drouin.

Cependant, depuis une semaine, une hausse des éclosions en milieu scolaire a forcé la fermeture de 4 écoles montréalaises, dont le Collège Stanislas, où un «cas suspect» lié à un variant fait l’objet d’une enquête.

Au total, 82 écoles et 56 services de garde sont actuellement en éclosion.

Plus de 375 milieux sont en éclosion à Montréal. Du côté des milieux de travail et de soins, le nombre d’éclosions et de cas sont en baisse.

Hospitalisations et délestage

La courbe des hospitalisations suit celle du Québec. 479 personnes atteintes du virus occupent des lits d’hôpital, mais les cas aux soins intensifs diminuent «beaucoup plus lentement» avec 98.

Plus de 500 travailleurs de la santé sont actuellement absents en raison de la COVID-19. «On a encore une pression importante sur les équipes. Elles sont fatiguées et épuisées.»

À Montréal, plus de 46 000 personnes attendent toujours d’être opérées. La plupart des 21 hôpitaux montréalais ont entre 55% et 60% de taux de délestage.

Le taux de positivité du dépistage à Montréal est actuellement à 6,6% «un niveau assez stable», mais certains quartiers demeurent «chauds», soit Parc-Extension, Saint-Léonard, Côte-des-Neiges et Saint-Laurent, indique Dre Drouin, avec un taux au-delà de 10%.

Le taux de reproduction est approximativement à 1 dans la métropole.

«Relativement stable» dans les milieux pour aînés

Du côté des milieux de vie pour personnes âgées, on recense des éclosions dans 54 CHSLD, 44 résidences privées pour aînés et 28 ressources intermédiaires à Montréal

«Ces chiffres sont relativement stables par rapport aux dernières semaines, c’est même une légère augmentation, a souligné la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger. Dans les milieux de vie pour les personnes en perte d’autonomie, on voit encore une pression importante sur le nombre éclosions.»

La baisse importante de l’approvisionnement de vaccins à l’échelle du pays se fait ressentir dans la campagne visant à vacciner les aînés à Montréal.

On compte 72 000 Montréalais vaccinés jusqu’à maintenant, dont 52 000 travailleurs de la santé et près de 10 000 résidents en CHSLD et 5000 personnes en RPA et 700 personnes dans le milieu de l’itinérance. Cela représente 0,33% de la population.

««Ce n’est pas beaucoup», a déploré Mme Bélanger.Depuis deux semaines, c’est une dégringolade. On a eu beaucoup moins de vaccins qu’on s’attendait.»

Plus de détails à venir