Après la pandémie, le retour des grands congrès à Montréal

Le monde des affaires a l’oeil sur l’année 2022. Après deux étés sans événements d’envergure, plusieurs grands congrès internationaux ont confirmé coup sur coup qu’ils auront lieu à Montréal l’an prochain.

La métropole accueillera en 2022 la convention annuelle de Lions Clubs International. Après une pause virtuelle en 2021, l’évènement philanthropique se déroulera du 24 au 28 juin 2022 au Centre Bell et au Palais des Congrès.

La convention s’ajoute à deux autres événements majeurs confirmés dans les derniers mois, soit le One Young World Summit (qui aura lieu à Montréal en 2024) et AIDS 2022. Selon Tourisme Montréal, ce dernier événement devrait être le cinquième plus gros jamais tenu au Palais des Congrès.

Une «bonne nouvelle pour Montréal»

L’annonce de Tourisme Montréal sur la convention de Lions Clubs International arrive alors que l’industrie touristique a été malmenée par la pandémie.

L’évènement philanthropique représente près de 16 millions de dollars de revenus pour l’économie montréalaise et près de 30 000 nuitées. La convention accueille près de 10 000 délégués.

Pour sa part, AIDS 2022 devrait générer 39 000 nuitées et des recettes touristiques estimées à plus de 20,7 M$, selon Tourisme Montréal.

«Quelle belle nouvelle pour Montréal et son industrie touristique. Savoir que dès 2022 ce type de congrès prendra place dans notre belle métropole est une excellente nouvelle pour la relance économique et démontre que Montréal n’a rien perdu de sa réputation à l’échelle internationale, malgré la pandémie.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

Yves Lalumière, président de Tourisme Montréal, se réjouit de la venue de la convention à l’été 2022. Ce retour participera à «réaffirmer Montréal comme capitale des événements internationaux dans les Amériques par son accueil chaleureux, amical et sécuritaire.»

Un sentiment que partage Luc Charbonneau, directeur du développement des affaires et des alliances stratégiques du Palais des congrès de Montréal. En effet, pour M. Charbonneau, cette annonce est le fruit d’un travail de collaboration et confirme que «la confiance est au rendez-vous et que la reprise est à notre porte.»

Montréal est la première ville de conventions et de congrès en Amérique du Nord selon l’ICCA. La ville accueillait en 2019, 353 événements regroupant 915 716 participants, avec des retombées économiques de 214,5 M$.

La culture dès cet été

Si certains évènements et festivals ont été annulés ou reportés, d’autres événements culturels feront leur retour dès cet été.

En juillet, parmi d’autres, le Festival International Nuits d’Afrique se déroulera du 6 au 18 juillet. Le festival Juste pour Rire suivra du 15 au 31 juillet. En aout, la Fierté Montréal reviendra du 9 au 15 Aout et le Festival Mural reviendra du 12 au 22 aout.

Lors du conseil municipal du 14 juin, la Ville de Montréal a approuvé un financement de près de 1,9M$ pour soutenir les festivals et évènements culturels.