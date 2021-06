Petit guide estival pour le retour des festivals

Bonne nouvelle! Même si certains festivals sont reportés à l’automne (les Francos et le FIJM) et que d’autres sont carrément annulés (Osheaga, Heavy MTL et Metro Metro), la plupart des événements culturels de l’été auront bel et bien lieu. Voici un guide pour s’y retrouver.

En juin, avec vue sur la mer

BleuBleu

Du 24 au 27 juin

Cap sur la Baie-des-Chaleurs, et plus précisément Carleton-sur-Mer, pour une fin de semaine de la Saint-Jean qui fait rêver. Le public pourra ainsi s’enivrer d’air marin au gré d’une très belle programmation. On retient notamment les spectacles d’Ouri et Marie Davidson et L’Œil Nu, ceux de Vanille, Maky Lavender, et enfin la carte blanche à Safia Nolin et Maryse Goudreau. La session d’écoute de La Mer de Debussy sur la plage a aussi piqué notre curiosité!

Festival de la chanson de Tadoussac

Du 25 juin au 4 juillet

De la fête nationale à la fête du Canada, Tadoussac sera le théâtre de nombreux concerts qui s’annoncent hauts en couleur. Des artistes de renom comme Patrick Watson, Ariane Moffatt ou encore Les Trois Accords partageront l’affiche avec des artistes de la relève, dont Étienne Coppée et Douance de l’édition 2021 des Francouvertes. Sarahmée, Plants and Animals, Natasha Kanapé et Antoine Corriveau, entre autres, seront aussi de la partie.

Festival en chanson de Petite-Vallée

Du 1er au 10 juillet

Dix jours pour des dizaines de shows en Gaspésie, que demander de mieux? De Laurence-Anne à Ariane Roy en passant par N Nao et les Sœurs Boulay, mais aussi de Laura Niquay à Shauit, sans oublier Kanen, on salue un line-up aussi inclusif qu’éclectique. Mention spéciale également pour les lieux : au Bar de la mer pour les 5 à 7, à l’Église Saint-François-Xavier ou le belvédère de Grande-Vallée avec un point de vue unique.

Le cœur à la fête en Juillet

Festival d’été de Québec

Du 1er au 25 juillet

Pandémie oblige, le FEQ revient cette année avec certes une édition réduite et pas comme les autres, mais une édition quand même! En présentiel ou en virtuel, le jour ou le soir, en familles ou entre amis, tout le monde pourra y trouver son compte. Clay and Friends, Mehdi Bousaidan, Marie-Mai, Émile Bilodeau, Loud, Paul Piché… Les habitants comme les touristes de la Capitale-Nationale ont de quoi se changer les idées!

Nuits d’Afrique

Du 6 au 18 juillet

Le festival incontournable des étés montréalais célèbre ses 35 ans cette année avec Corneille en porte-parole. Pas moins d’une centaine d’artistes se joindront au public pour l’anniversaire de Nuits d’Afrique au National, au Ministère et au Club Balattou pour la partie en salle, mais aussi en plein air à Place des Arts. Un mapping monumental reviendra aussi sur l’histoire de l’évènement. Blaise Labamba, Bumaranga, Clerel, Meryem Saci… que la fête commence!

La Noce

Du 7 au 10 juillet

Alors qu’une déferlante de festivals s’abat rien que pour le meilleur sur le Québec, Saguenay n’est pas en reste. Flore Laurentienne, Le Couleur, La Fièvre, Anachnid, Corridor ou Nobro, pour ne citer qu’eux, rassembleront leurs talents pour témoigner d’une saison placée sous le signe du retour à la vie. En prime : parce que tout ce qui arrivera pendant les prochaines ne sera que paix et amour, La Noce proposera de vrais faux mariages!

Montréal complètement cirque

Du 8 au 18 juillet

Tous à la TOHU! Sept grands spectacles seront présentés à la Cité des arts du cirque, certains en salles, d’autres en plein air. Les troupes québécoises y seront à l’honneur, dont le cirque Alfonse, qui lancera les festivités avec Animal, présenté en primeur mondiale. Une programmation extérieure gratuite animera également différents quartiers montréalais, dont Le Plateau-Mont-Royal et le Quartier des spectacles.

Juste pour rire

Du 15 au 31 juillet

Les humoristes pourront enfin donner des spectacles devant un public en chair et en os. Laurent Paquin, Rosalie Vaillancourt, Simon Gouache, Jean-Thomas Jobin et Rita Baga seront à la barre des soirées Carte blanche à la salle Wilfrid-Pelletier. Le penchant anglophone Just For Laughs aura lieu en format hybride du 26 au 31 juillet, tandis qu’on attend toujours des nouvelles de Zoofest, le volet off de JPR.

Le Festif! de Baie-Saint-Paul

Du 21 au 25 juillet

Avec des spectacles de FouKi, Klô Pelgag, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur et Cœur de Pirate, Le Festif! portera bien son nom cet été! Plus de 45 artistes prendront d’assaut une dizaine de scènes extérieures dispersées en périphérie de Baie-Saint-Paul. Le festival réputé pour son décor enchanteur fait notamment une belle place au hip-hop, avec des performances d’Alaclair Ensemble, Zach Zoya, Calamine et Haviah Mighty.

Où s’amuser en août?

Le Festival des arts de Saint-Sauveur

Du 29 juillet au 8 août

Pour sa 30e édition, le festival d’arts vivants présentera une compétition de danse urbaine et des projections de courts-métrages en plein air. Le public pourra également assister à des chorégraphiques de Margie Gillis, Marie Chouinard et Guillaume Côté, également directeur artistique du FASS. Pour les spectateurs virtuels, quatre films sur la danse seront diffusés en ligne.

Présence autochtone

Du 3 au 11 août

Après une année marquée par des drames épouvantables (mort de Joyce Echaquan, découverte de 215 corps d’enfants dans un pensionnat), le temps est venu de célébrer et d’honorer les cultures autochtones. Compétition internationale de films, expos, concerts, danses traditionnelles… Le public ne manquera pas d’options pour découvrir le talent des créateurs. Le cœur des activités sera à la Place des Festivals, où sera érigé un grand tipi.

Fantasia

Du 5 au 25 août

Le célèbre festival de films de genre offrira une programmation en salles et en ligne. Les cinéphiles pourront assister aux premières de deux films québécois : la comédie Maria d’Alec Pronovost, mettant en vedette Marianna Mazza, et le film de zombies Brain Freeze de Julien Knafo, avec Roy Dupuis. Parmi les autres primeurs de cette 25e édition, les films Baby Money, The Last Thing Mary Saw et Petit vampire.

Fierté Montréal

Du 9 au 15 août

C’est dans une version hybride que l’évènement a choisi de revenir cette année! Si le suspense entoure encore la programmation et la date exacte du Défilé, alors que les contraintes sanitaires sont peu à peu levées, sa mission, elle, reste la même d’année en année : soutenir et promouvoir les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres locales.

MURAL

Du 12 au 22 août

Comme les Montréalais en ont l’habitude, le festival d’art urbain reviendra bientôt sur Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal. Même si on ne connaît pas encore les noms de celles et ceux qui s’exposeront sur les murs de la métropole et qui offriront des performances musicales, on sait en tout cas que l’artiste June Barry, plus connue sous le nom de BOYCOTT, en assurera la direction créative. De quoi semer l’impatience!

Festival du Jamais Lu

Du 19 au 28 août

Vingt ans et plus d’un millier de mains pour tracer un pont entre le passé et l’avenir! À la fin d’un été qu’on devine brûlant, le festival au service des écritures théâtrales contemporaines prendra ses quartiers principalement au Théâtre Aux Écuries et ses alentours pour rassasier le public de lectures et autres découvertes. Depuis 2001, Jamais Lu propose en effet aux dramaturges et aux comédiens un lieu d’expression original et festif!