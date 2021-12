COVID-19: la courbe de cas continue de grimper à Montréal

Entre le 7 et le 20 décembre dernier, Montréal a connu une augmentation de 11 270 cas de COVID-19, comparativement à une augmentation de 4405 pour les deux semaines précédentes, rapporte la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Dans les 24 dernières heures, ce sont 1757 cas qui ont été rapportés à Montréal. Pour la période du 6 au 19 décembre, le taux de positivité à la COVID-19 sur l’île a monté à 9,79%. Il s’agit d’une nette augmentation, alors qu’il était de 5,67% pour la période du 30 novembre au 13 décembre.

La hausse a été particulièrement marquée dans les milieux ouverts, avec 6350 nouveaux cas, comparativement aux milieux fermés, qui ont recensé 60 nouveaux cas. 455 nouveaux cas ont également été comptabilisés chez les travailleurs de la santé.

Rosemont-La Petite Patrie, l’arrondissement le plus touché

Quatre arrondissements ont été particulièrement touchés, avec une hausse de l’ordre de plus de 800 nouveaux cas. Rosemont-La Petite Patrie a enregistré 1118 nouveaux cas, le Plateau-Mont-Royal, 933, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, 823 et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 810. Montréal-Est compte le plus grand taux de cas pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours, avec 1272,7.

De nombreuses éclosions en milieu scolaire

Montréal compte présentement 347 éclosions actives. On retrouve le plus grand nombre dans les milieux scolaires, avec 134, et dans les milieux de travail, avec 120. En date du 21 décembre, 624 cas de COVID-19 étaient liés aux éclosions dans les milieux de travail, soit 32 %, tandis que 577 cas de COVID-19 étaient liés aux éclosions dans les milieux scolaires, soit 30 %.

Au cours des 14 derniers jours, le groupe des 20-29 ans a été le plus touché par la COVID-19, avec 2981 nouveaux cas. La tranche des 30-39 ans suit avec 2742 nouveaux cas.

En date du 21 décembre, 80,8 % des Montréalais de tout âge étaient adéquatement vaccinés. Parmi ceux-ci, 3,1 % des 5 à 11 ans et 91,6 % des 12 ans et plus le sont à la même date. La proportion des 5 à 11 ans qui ont eu au moins une dose s’élève à 45,3 %.

Des récentes projections de l’INSPQ dressent différents scénarios concernant l’impact du variant Omnicron, qui totalise environ 80% des cas au Québec.

Arrondissements à surveiller – Nombre de cas pour les 14 derniers jours

Ahuntsic-Cartierville : 825

Anjou : 328

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : 893

Côte-Saint-Luc : 232

LaSalle : 462

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve : 905

Montréal-Est : 49

Montréal-Nord : 337

Outremont : 214

Plateau Mont-Royal : 1 107

Pointe-Claire : 145

Rosemont–La Petite Patrie : 1323

Saint-Laurent : 524

Sud-Ouest : 620

Verdun : 460

Ville-Marie : 759

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : 861