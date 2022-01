Vague de froid: une femme itinérante est morte durant la nuit glaciale

Une femme en situation d’itinérance a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi à proximité du métro Berri-Uqam, en pleine vague de froid à Montréal. Âgée dans la soixantaine, elle s’appelait Stella.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place, la femme était dans une situation critique. Son décès a été être constaté sur place.

Selon Urgence Santé, il s’agit de la deuxième fois en dix jours qu’une personne en situation d’itinérance décède à l’extérieure à cause des températures glaciales. Le 10 janvier dernier, un homme en situation d’itinérance avait été retrouvé sans vie dans un campement, alors que de grands froids frappaient la région de Montréal.

Stella avait l’habitude de fréquenter l’organisme La rue des Femmes, une centre de santé relationnelle qui accueille et soigne des femmes en état d’itinérance ou à risque d’y sombrer. «C’est terrible comme nouvelle… C’est une femme qu’on connaissait depuis plusieurs années et qu’on aidait autant qu’on pouvait», mentionne la coordonatrice Louise Waridel.

Bien qu’elle ne connait pas la raison derrière ce tragique décès, Mme Waridel pense que personne ne devrait perdre la vie dans de telles circonstances. «Peu importe le pourquoi, c’est sûr que ce n’est pas acceptable. Ça montre qu’on a des personnes comme ça tellement fragilisées et tellement malades et qu’on ne trouve pas des façons de réussir leur donner des soins et à ce qu’elles aient des endroits où elles peuvent rester et être en sécurité», déplore-t-elle.

Les personnes qu’on croise qui ont l’air tout croche, ce sont aussi des humains. Ils ont besoin qu’on les voit. Louise Waridel, coordonatrice à La rue des Femmes

Manque de ressources dédiées aux femmes

Selon Louise Waridel, il y a un manque criants d’endroits destinées aux femmes en situation d’itinérance. «Beaucoup ces femmes ont des besoins particuliers et elles ne s’adaptent pas à tout. Il faut des milieux qui puissent s’adapter à elles et qui aient la flexibilité. Ça manque grandement», explique-t-elle.

En effet, la coordonatrice à La rue des Femmes mentionne que les femmes comme Stella ont besoin de soins, en plus d’un toit. «Elles ne sont pas capables de rester dans un appartement, car elles sont trop brisées», indique-t-elle.

Et la période de crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la situation. «Beaucoup de personnes n’en peuvent plus. On manque aussi beaucoup de resources humaines et matérielles», ajoute Mme Waridel.