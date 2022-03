Disparue: Lin Liang, 26 ans, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Une jeune femme âgée de 26 ans, Lin Liang, est portée disparue. Elle a été aperçue pour la dernière fois le 8 mars. Ses proches, ainsi que les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), craignent pour sa santé et sa sécurité.

Mesurant 1,70 mètre (5 pieds 7 pouces) et pesant 61 kilos (135 lb), elle a des cheveux noirs, droits et courts, et les yeux bruns.

Elle pourrait se trouver dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Elle se déplace à pied et en transport en commun.

La jeune femme disparue a plusieurs tatouages sur les bras et sur une jambe:

Bras gauche: un cœur avec des pansements

Bras droit: un chat noir sur une boule de billard numéro 8

Épaule droite: une dent qui fume un joint et l’inscription «Born to be bad»

Cuisse droite: un appareil photo

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.