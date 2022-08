Défilé annulé: Fierté Montréal a omis d’embaucher du personnel

La Ville et le @SPVM étaient prêts à accueillir le défilé de la Fierté. Nous l’attendions depuis 2 ans, et nous avions hâte d’y être.



Des questions demeurent autour de son annulation à la dernière minute par @FierteMTLPride. Nous attendons des réponses et un post-mortem. #polmtl