Le Parti québécois présente 6 nouveaux candidats pour Montréal

Le Parti québécois a présenté 22 nouveaux candidats qui le représenteront dans différentes circonscriptions à travers le Québec lors des élections du 3 octobre, dont six sur l’île de Montréal.

«L’équipe d’indépendantistes convaincus que nous rassemblons est prête à aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens du Québec, a affirmé le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, par voie de communiqué. Toutes et tous sont bien implantés dans leurs communautés respectives et sauront se mettre à l’écoute de la population. J’ai confiance que la population reconnaîtra la rigueur, l’authenticité et la passion de notre équipe.»

Les nouveaux candidats du Parti québécois pour Montréal sont Chantal Beauregard, dans Jacques-Cartier; Laurence Massey, dans Jeanne-Mance-Viger; Ophélie Bastien, dans Mont-Royal-Outremont; Florence Racicot, dans Westmount-Saint-Louis; Zacharie Robitaille, dans Bourassa-Sauvé; et Vincent Delorme, dans Gouin.