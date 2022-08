Des boîtes de collecte de denrées non périssables à LaSalle

Le conseil d’arrondissement a validé le projet de la société H.O.P.E de déposer des boîtes de collecte dans l’arrondissement de Lasalle afin de collecter des denrées non périssables (pâtes, riz, lentilles, etc.) à destination des plus démunis à compter du 10 août jusqu’au 10 septembre.

Quatre boîtes au total seront disposées pour y faire des dons, à la mairie d’arrondissement, à la bibliothèque l’Octogone, à l’aréna Jacques-Lemaire, et au Complexe aquatique Michel-Leduc.

En complément de cette démarche, la société H.O.P.E procédera également à une collecte porte-à-porte le 10 septembre dans tout l’arrondissement de LaSalle. Il sera possible de laisser des dons devant la porte avant 9h. Ces dons seront redistribués aux plus démunis de la communauté via la banque alimentaire HOPE.