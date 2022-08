Allégations de maltraitances: une enquête est ouverte dans deux CHSLD

À la suite d’allégations de maltraitance envers des résidents des CHSLD Floralies de LaSalle et de Lachine, une enquête a été déclenchée par le gouvernement du Québec pour que lumière soit faite sur la situation.

«Rapidement, les équipes se sont mobilisées afin que toute la lumière soit faite sur celles-ci et que les personnes responsables puissent répondre de leurs actes. Nous appliquons fermement une politique de tolérance zéro à l’égard de la maltraitance et ces comportements ne sont pas tolérés», explique le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal dans un courriel à l’intention de Métro, vendredi après-midi.

Selon le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, les admissions dans ces résidences ont été temporairement suspendues. De son côté, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé à une enquête administrative sur l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de ses règlements.

Soyez assuré que nous prenons cette situation très au sérieux et que notre priorité est d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des résidents. Extrait du courriel du le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal envoyé à Métro

Des vives réactions

La nouvelle a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux dont le député de Marquette, Enrico Ciccone.

«Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de déclencher une enquête?», a-t-il déclaré sur son compte Twitter personnel.

Après Herron, encore une fois, les aînés de mon comté sont au cœur d’une histoire troublante. 😔 Le Gouv était au courant de la situation depuis des mois. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de déclencher une enquête?😡 #Cavafaire https://t.co/zy0CMMckAi — Enrico Ciccone (@EnricoCiccone) August 26, 2022

Toute forme de négligence ou de maltraitance envers les aînés et inacceptable. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Selon le MSSS, un enquêteur a été nommé le 18 août pour faire la lumière sur la situation. Le ministère est en contact étroit avec le CIUSSS pour l’appuyer au besoin.

«MSSS est au fait des informations préoccupantes dans ces CHSLD privés. Les faits qui nous ont été soumis sont inacceptables […]le MSSS prendra les actions qui s’imposent à la suite de cette enquête. L’enquêteur est déjà en action et son rapport est attendu cet automne.», explique le ministère dans un courriel.

Rappelons qu’en juin dernier, un investissement de 50 M$ sur cinq ans avait été annoncé par Québec afin de lutter contre la maltraitance des aînés. Le programme en question comporte 56 mesures, portées par 12 ministères et organismes, afin de développer des pratiques favorisant la bientraitance, former différents acteurs à ce phénomène et améliorer la gestion des situations de maltraitance.

Avec la collaboration d’Alexis Fiocco