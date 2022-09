Maltraitance et négligences: les CHSLD Floralies sous tutelle provisoire

Les CHSLD Floralies de Lasalle et Lachine ont été placés sous l’administration provisoire du CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal à compter du 1er septembre 2022. Cette mise sous tutelle est d’une durée de 180 jours et pourra être prolongée si nécessaire.

«Comme vous le savez, le MSSS a été mis au courant d’informations préoccupantes concernant la gestion administrative et clinique des CHSLD privés non conventionnés Floralies-de-Lasalle inc. et Floralies-de-Lachine inc», explique le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué diffusé jeudi après-midi.

La mise sous tutelle des résidences Floralies survient dans la foulée d’allégations de maltraitance envers des résidents de ces établissements. Rappelons que le 18 août dernier, Michel Delamarre a été nommé pour procéder à une enquête afin que lumière soit faite sur la situation.

Selon le MSSS, «les constats préliminaires de Monsieur Delamarre confirment la présence d’enjeux importants en lien avec la qualité et la sécurité des soins et des services». L’enquête de M. Delamarre est toujours en cours.

Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité et la qualité des soins et des services dispensés aux résidents de ces établissements. Extrait du communiqué du MSSS