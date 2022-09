Loi 21: un exode des policiers portant les signes religieux?

Ne pouvant pas exercer leur métier au SPVM ou ailleurs au Québec à cause du port de leurs signes religieux, depuis l’adoption de la loi 21, de nombreux candidats policiers seraient recrutés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que d’autres provinces canadiennes. C’est ce qu’a expliqué la Ligue des droits de la personne B’nai Brith Canada, dans une conférence sur l’implantation de législations autorisant le port de signes religieux dans les forces policières.

Selon B’nai Brith Canada, aucune preuve ne démontre que le port des signes religieux interfère dans la sécurité publique.

«Il n’y a aucune preuve que l’interdiction québécoise du port de symboles religieux par les agents procure un véritable avantage public», a expliqué le président-directeur général de B’nai Brith Canada, Michael Mostyn. «La revendication de la neutralité de l’État par la province exclut simplement les personnes talentueuses issues de minorités religieuses.»

Pour B’nai Brith, cette loi restreint l’embauche de nouveaux policiers alors que Montréal et le Québec manquent d’effectifs.

Pour nous, il y a des problèmes avec les effectifs et on ne prend pas des gens qualifiés. Il n’y a aucune raison de ne pas les embaucher, sauf à cause de leur religion.

Marvin Rotrand, directeur national de B’nai Brith Canada