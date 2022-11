La navette fluviale prolongée jusqu’au 11 décembre

EXCLUSIF – En raison des travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la navette fluviale Montréal-Mercier à Boucherville (MMB) est prolongée jusqu’au 11 décembre. Le service demeure gratuit, offrant une solution de rechange économique à l’auto solo.

Rappelons qu’une première prolongation a été annoncée jusqu’au 13 novembre pour atténuer l’impact du mégachantier.

Cette nouvelle prolongation du service est «sous réserve de conditions météorologiques», tempère Simon Charbonneau, porte-parole de l’Autorité régionale de transports en commun. «Le niveau d’eau du fleuve est plus bas en hiver. S’il y avait une tempête avec grêle et neige avant le 11 décembre, on pourra ajuster», indique-t-il.

Il s’agit de la seule ligne de navette fluviale prolongée, parmi les six existantes. Elle compte 15 départs quotidiens du côté de Boucherville, le premier étant à 6h30 et le dernier à 19h15. Du parc de la Promenade-Bellerive, on compte 15 départs, de 7h15 à 20h.

«On a 47 places par navette, pour un total de 1410 places par jour. Pour l’instant, en pointe, les navettes les plus occupées ont entre 25 et 28 places [occupées]. On n’est pas du tout au point où on a un problème à livrer le service. Il reste de la capacité individuelle sur chacun des départs», indique Simon Charbonneau.

Explosion de la fréquentation

La fréquentation de la navette fluviale a explosé depuis le début des travaux majeurs au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Près de cinq fois plus d’utilisateurs ont opté pour cette solution au cours de la dernière semaine.

La semaine du 17 octobre, seulement 525 personnes avaient choisi ce mode de transport. Durant celle du 24 octobre, le nombre de déplacements est passé à 2406. Dans la seule journée du lundi 31 octobre, 220 personnes ont utilisé la navette fluviale.

Un sondage effectué cet été par l’ARTM montrait que 53% des usagers de la navette auraient choisi la voiture comme seconde option de mode de transport.

En 2023, la date de mise en service sera devancée, là aussi comme mesure d’atténuation du trafic routier. «On vise le mois d’avril, mais la date restera à confirmer. Ce qui est à surveiller, c’est la fonte des glaces pour pouvoir mettre en place les quais de façon sécuritaire», souligne M. Charbonneau.