Météo: une belle fin de semaine en perspective

C’est une belle fin de semaine qui attend les Montréalais avec du temps ensoleillé et des températures plus que clémentes. Samedi s’annonce radieux et la température atteindra 22 °C. Malgré un risque de faible pluie, dimanche sera également une journée agréable, avec une température de 18 °C.

Mercredi dernier, Météo Québec annonçait des anomalies de températures négatives dans l’Ouest canadien, mais positives dans l’est du pays, et ce, jusqu’à dimanche, en raison d’un fort courant-jet.

Un fort courant jet entraine des anomalies de températures négatives dans l'ouest canadien mais positives dans l'est du pays et ce, jusqu'à dimanche. #meteoQC pic.twitter.com/UxMFvS2o8o — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) November 2, 2022

Selon les prévisions les plus récentes de Météo Média, les températures redescendront en début de semaine prochaine.