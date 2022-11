Montréal injecte 8,3 M$ dans l’économie locale

PME Montréal reçoit une enveloppe de 6,3 M$ de la part de la Ville de Montréal. Le comité exécutif de la Ville offre aussi une aide financière de 2 M$ à 11 organismes pour des projets reliés à la transition écologique.

La contribution s’inscrit dans le cadre d’Accélérer Montréal. Il s’agit d’une stratégie économique visant à favoriser la création d’entreprises, de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises, d’augmenter le taux de survie des entreprises.

«Montréal est le cœur économique du Québec et compte sur des entreprises qui ne cessent d’innover et de se transformer. C’est grâce à la vision des leaders d’affaires et au dynamisme des PME que nous développons une économie plus verte, au bénéfice de tout le Québec», réagit le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

PME MTL est un réseau qui s’étend sur l’île de Montréal, via différentes branches. Son mandat est d’accompagner et de financer les entreprises.

Projets verts financés

Montréal finance aussi de plusieurs organismes différents, dont la Polytechnique, la Jeune chambre de commerce de Montréal et la Coop Carbone. Pour obtenir ce financement, les entreprises ont présenté des projets qui ont été sélectionnés par la Ville.

« Les projets retenus contribueront au dynamisme entrepreneurial dans la filière d’avenir qu’est la transition écologique, en plus de positionner Montréal comme ville d’innovation en matière de solutions aux impacts environnementaux et d’économie circulaire», conclut le responsable du développement économique au comité exécutif de Montréal, Luc Rabouin.