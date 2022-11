Verdun: une adolescente portée disparue

Jasmine Menou Malak, 17 ans, est portée disparue depuis le 10 octobre. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique que les proches de la jeune femme craignent pour sa sécurité.

Selon le SPVM, l’adolescente a été aperçue pour la dernière fois dans l’arrondissement de Verdun à 10h le 10 octobre.

L’adolescente mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 67 kg (147 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns frisés qui arrivent aux épaules, mais elle les lisse à l’occasion, et possède un tatouage sur son avant-bras droit avec l’inscription «Rima» en noir.

Jasmine Menou Malak, 17 ans.

La jeune femme se déplace généralement à pied ou en transport en commun, et en voiture avec ses connaissances. Les enquêteurs indiquent qu’elle pourrait se trouver en dehors du Québec.

Le SPVM demande à toute personne ayant de l’information concernant la disparition de Jasmine Menou Malak de communiquer avec son poste de quartier ou de composer le 911.