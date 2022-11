Un bambin frappé par une voiture dans Outremont

Un automobiliste a frappé une poussette dans laquelle se tenait un enfant dans le secteur d’Outremont, mercredi le 16 novembre. Une vidéo qui donne froid dans le dos circule actuellement sur les réseaux sociaux. L’enfant s’en sort indemne, et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête.

Les évènements ont eu lieu vers 14h40, selon le Journal de Montréal. On voit l’automobiliste omettre de faire son arrêt, puis accélérer pour percuter la poussette. La collision a eu lieu à l’angle des rues Bloomfield et Lajoie. La femme qui poussait le carrosse est parvenue à éviter l’automobile.

Concernant le délit de fuite impliquant un enfant dans sa poussette survenu le 16 novembre dernier, le SPVM s’est présenté sur les lieux à ce moment et une enquête est en cours depuis. — Police Montréal (@SPVM) November 23, 2022

«Comme vous tous, je suis sous le choc après avoir visionné cette vidéo, commente le maire d’Outremont, Laurent Desbois. Je suis en communication avec le SPVM et j’espère que ceux-ci pourront identifier rapidement le ou la conductrice du véhicule. Malgré tout cela, je suis soulagé d’apprendre que l’enfant se porte bien.»

Malgré tout cela, je suis soulagé d’apprendre que l’enfant se porte bien. #polmtl https://t.co/whVXvaM1m3 — Laurent Desbois_Outremont (@LDesbois_Outrmt) November 23, 2022

Récemment, des citoyens d’Outremont confiaient à Métro s’inquiéter de la sécurité piétonne dans le secteur. «Tous les jours, j’ai peur, commentait un citoyen de l’arrondissement, Jean-Christophe Montreux. J’ai une famille, et j’ai l’impression que même quand on respecte les règles piétonnières, on n’a souvent pas assez de temps pour traverser.»