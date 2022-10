Des amendes attendent les cyclistes sur Bernard

Dès l’été prochain, les cyclistes qui s’aventureront sur l’avenue Bernard lorsqu’elle sera piétonne pourraient devoir sortir leur chéquier. Des amendes de 50$ pourront être remises aux contrevenants, en vertu d’un règlement adopté lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement.

Outremont réagit à de moult plaintes déposées par des «parents et des personnes âgées» au cours de l’été, explique le maire Laurent Desbois. L’arrondissement n’entend pas distribuer des contraventions à outrance. D’ailleurs, il n’y aura pas plus d’agents de sécurité publique déployés sur les lieux.

«Notre priorité ne sera pas de distribuer des amendes, mais d’éduquer les cyclistes, explique M. Desbois en entrevue avec Métro. Tout ce qu’on demande pour l’instant, c’est aux cyclistes de marcher à côté de leur vélo sur Bernard. Les contraventions, ce ne sont qu’un autre outil dans notre coffre.»

Parallèlement, l’arrondissement considère établir un corridor cyclable sur l’avenue Bernard, seule artère piétonne du secteur. Il manque d’infrastructures cyclables dans Outremont, et le maire Desbois en est bien conscient. Un projet pilote sera déployé sur certaines rues, en 2023, qui restent toujours à être identifiées. Des pistes cyclables pourraient voir le jour l’année suivante.

Danger pour piétons et cyclistes

Le tout s’inscrit dans une réflexion de l’arrondissement sur les transports en général. La circulation automobile s’avère notamment trop lourde dans les secteurs scolaires, ce qui nuit à la sécurité des piétons.

«Tous les jours, j’ai peur, partage un citoyen de l’arrondissement, Jean-Christophe Montreux. J’ai une famille, et j’ai l’impression que même quand on respecte les règles piétonnières, on a souvent pas assez de temps pour traverser.»

Et le danger est le même pour les cyclistes, estime-t-il. Si les cyclistes empruntent Bernard, c’est qu’il manque de pistes cyclables dans le secteur, estime M. Montreux.

Les ressources de la ville devraient être tournées vers la sécurisation, plutôt que sur les amendes. Il faut être capable d’offrir plus d’options aux citoyens en matière de déplacement à vélo. Jean-Christophe Montreux, citoyen

Aménagements à améliorer

L’administration d’Outremont rencontrera Vélo Québec vendredi. Les deux partis discuteront du développement d’un réseau cyclable dans l’arrondissement, mais profiteront aussi de l’occasion pour aborder l’enjeu des amendes. L’organisme estime que les contraventions ne sont pas une solution pour améliorer la sécurité des piétons.

«Les bons aménagements amènent les bons comportements des cyclistes», juge le directeur-général de Vélo Québec, Jean-François Rheault.

Pour Vélo Québec, les cyclistes ont leur place sur les voies piétonnes, notamment pour favoriser son utilisation par les citoyens, et par les entreprises qui déploient des systèmes de livraison sur roues.

D’ailleurs, les collisions entre cyclistes et piétons sont rares, selon une analyse d’images caméra prise sur l’avenue Mont-Royal. Sur cette artère, certaines zones étaient réservées aux cyclistes, qui pouvaient y circuler en modérant leur vitesse.