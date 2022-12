Campagne des paniers de Noël: les pompiers se mobilisent

Les pompiers de Montréal se mobilisent à l’occasion de la 35e édition de leur campagne des paniers de Noël au bénéfice de plusieurs centaines de familles montréalaises. Il s’agit d’aider ces familles aux prises avec les ravages de l’inflation, et des conditions économiques difficiles.

Cette 35e édition fait son retour après avoir été passablement bouleversée ces deux dernières années par la pandémie en 2020 et en 2021.

«Plus que jamais, la solidarité avec ces familles est nécessaire, pour ainsi dire essentielle, et le travail d’équipe est l’une des clés permettant de parvenir à soulager ces familles aux prises, soit de façon chronique, avec un état de pauvreté quasi systémique ou avec un épisode passager d’indigence attribuable à de malheureux incidents de la vie ainsi qu’à des facteurs extérieurs incontrôlables», explique le président de l’Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross.

Les pompiers en pleine préparation pour les paniers de Noël.

La campagne des paniers de Noël comprendra une vaste collecte populaire de financement dans les rues de la Métropole, particulièrement aux grandes intersections, où les pompiers amasseront jusqu’au 24 décembre les dons des citoyens. Les paniers confectionnés seront composés de victuailles assorties des jouets qui seront offerts aux enfants d’au moins 800 familles dans le réel besoin.

Une première livraison de plus petits paniers, livrés par les pompiers eux-mêmes, aura lieu le samedi 17 décembre pour environ 250 familles. Tandis que 550 autres familles, avec deux enfants et plus, recevront de plus gros paniers d’une valeur de 340$, livrés le 20 décembre prochain.

Chaque enfant de 13 ans et moins recevra également un cadeau tandis que les 14 et 15 ans recevront une carte-cadeau de 25$.