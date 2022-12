Crise dans les urgences : deux nouvelles cliniques d’infirmières

Deux nouvelles cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ouvrent leurs portes à Montréal. L’objectif est de soulager les urgences de Montréal, qui sont sous pression depuis plusieurs semaines.

Une est située à l’Hôpital Notre-Dame entre Le Plateau-Mont-Royal et le Centre-Sud et l’autre, au CLSC de Verdun. Ces deux cliniques IPS s’ajoutent à celle fraîchement inaugurée du CLSC Olivier-Guimond, dans Mercier. Les cliniques IPS servent à accueillir des patients avec des problèmes non urgents qui auront été redirigés vers ce service, soit par la ligne Info-Santé 811, soit par l’urgence hospitalière.

«[Les cliniques IPS] nous permettent d’intervenir plus rapidement et efficacement dans la prise en charge des patients», s’est réjoui, par voie de communiqué, le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Sur place, les patients seront pris en charge par des IPS. Les IPS sont également connues en tant que «super-infirmières» et elles peuvent depuis 2021 poser un diagnostic, prescrire des examens et des traitements médicaux ainsi que suivre des grossesses. Il s’agit d’infirmières qui ont obtenu un diplôme de deuxième cycle en sciences infirmières.

L’objectif affiché par le gouvernement est de soulager les urgences du réseau de la santé, qui vivent présentement une crise avec la démultiplication des virus respiratoires. Il y a quelques semaines, les urgences pédiatriques de l’Hôpital de Montréal pour enfants atteignaient des taux d’occupation records.

Les Montréalais ne pourront toutefois pas compter sur ce service en tout temps, car les deux cliniques IPS annoncées seront ouvertes du lundi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 8h à 17h.