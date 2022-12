Les pompiers de Montréal se transforment en pères Noël

Après un intermède forcé imputable à la pandémie en 2020 et 2021, plusieurs centaines de pompiers de Montréal ont distribué des paniers de denrées alimentaires et des cadeaux directement à la porte de 800 familles au statut économique précaire, le 20 décembre.

En ce mercredi matin, une équipe de pompiers a fait son premier arrêt premier arrêt dans un logement de 4 1/2 situé dans un quartier résidentiel de l’arrondissement d’Anjou. Sur place, Rossa Sagastegui a bien voulu accueillir les deux représentants des médias présents.

Mère monoparentale de six enfants de 3 à 13 ans, il va sans dire qu’elle était heureuse et soulagée de voir arriver les pompiers les bras remplis de victuailles. «J’habite ici depuis trois ans et je peux vous certifier que le prix des aliments a plus que doublé depuis ce temps», a-t-elle confirmé. Mme Sagategui évalue ainsi à 600$ le coût de épicerie qu’elle fait à toutes les deux semaines. Il s’agit de la première année qu’elle reçoit un panier de Noël.

Les étincelles qui brillaient dans les yeux des six enfants présents étaient magnifiques à voir. Il est possible d’imaginer que ces sourires ont pu se multiplier par centaines en ce 20 décembre, à l’arrivée des gros camions rouges et de ces hommes et femmes habillés pour combattre les incendies.

C’était du grand bonheur pour la famille Sagastegui de recevoir ses présents des mains des pompiers.

«Si vous saviez combien cela est gratifiant pour nous de constater que notre action communautaire apporte bonheur et réconfort à ces trop nombreuses familles dans le besoin», a affirmé le président de l’Association des pompiers de Montréal, Chris Ross. Ce dernier a ajouté que la reconnaissance exprimée par les petits comme les grands, avec des sourires aussi inattendus que spontanés, est pour les pompiers une source de profonde satisfaction, d’inspiration et de renforcement de leur conviction que cette aide ponctuelle a toujours sa place.

800 paniers malgré l’inflation

«À toutes les années, la demande est toujours élevée et nous avons réussi l’exploit d’atteindre le chiffre de 800 malgré l’inflation, s’est réjoui Chris Ross. Le prix d’un panier de Noël est deux fois plus élevé qu’en 2019», a-t-il ajouté.

Quelque 550 familles de deux enfants et plus recevront ainsi un gros panier de Noël d’une valeur de 340$, alors que les plus petites familles en recevront un évalué à 225$. Chaque enfant de 13 ans et moins recevra un cadeau, tandis que les jeunes de 14 et 15 ans obtiendront une carte-cadeau de 25$.

Cette 35e édition se poursuivra jusqu’au 24 décembre, à quelques heures de Noël. Il sera alors possible de rencontrer les pompiers aux grandes intersections, où ils seront installer pour récolter les dons en argent des Montréalais.

Les familles qui reçoivent les dons ont été préalablement identifiées par la Société Saint-Vincent-de Paul. L’organisme et ses nombreux bénévoles ont récolté un montant 220 710$ lors des semaines précédentes, montant qui sert essentiellement à défrayer le coût de la nourriture.

Un montant de 220 710 $ a été donné par la Société Saint-Vincent-de-Paul

«Le Comité des paniers de Noël des pompiers de Montréal est un organisme sans but lucratif qui s’assure que 100% des montants recueillis auprès du public et d’autres sources sont directement alloués à l’achat de denrées alimentaires pour la confection de paniers de Noël, et ce, au bénéfice de centaines de familles économiquement faibles de l’île de Montréal», a rappelé M. Ross.

Il s’est par ailleurs dit très fier de l’engagement inconditionnel des membres du syndicat qui, depuis les débuts de cette grande initiative populaire, ont aidé plus de 40 000 familles et des dizaines de milliers d’enfants qui auraient autrement été privés d’un Noël digne de ce nom.