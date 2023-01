SPCA: plus d’adoptions, mais aussi plus d’abandons

Plus de 4000 animaux ont été adoptés à la SPCA de Montréal en 2022, soit une hausse de 28% par rapport à l’année précédente. Un bond important, certes, mais qui s’explique surtout par un retour aux chiffres prépandémiques et qui signifie que plus d’animaux sont abandonnés que pendant les années de confinement, rapporte la directrice générale par intérim de l’organisme, Sophie Gaillard.

La directrice de la SPCA de Montréal dévoile que les causes principales de cette hausse des abandons sont le logement et l’abordabilité. Ainsi, alors que «52% des Québécois ont un chien ou un chat, beaucoup de propriétaires les interdisent, ce qui force les gens à s’en départir s’ils n’arrivent pas à se loger avec», explique-t-elle, tout en rappelant que la SPCA milite pour rendre ces interdictions illégales.

En ce qui a trait à l’abordabilité, Mme Gaillard soutient que la hausse du coût de la vie et des services des vétérinaires fait partie des raisons pour lesquelles certaines personnes ne peuvent plus se permettre de garder un animal à la maison.

Bien que ce soit un retour aux habitudes prépandémiques, les centres animaliers font eux aussi face à une pénurie de main-d’œuvre, ce qui a fait de 2022 une «année difficile», soutient Sophie Gaillard. Elle dit avoir «besoin que le public nous aide en adoptant un nouveau membre de la famille à quatre pattes».

Soulignons que la SPCA ne s’occupe pas uniquement d’animaux domestiques, mais aussi de la faune en danger. Le 30 septembre, l’organisme avait ainsi déjà recueilli autour de 4000 animaux sauvages. Avant la pandémie, en moyenne de 2000 à 3000 animaux sauvages étaient sauvés. Sophie Gaillard associe cette hausse à une montée en sensibilité de la population face au monde animal.