Il plaide coupable d’avoir bloqué le tunnel

Après que des militants d’un groupuscule opposé aux mesures sanitaires eurent bloqué le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en mars 2021, l’un des cinq accusés a plaidé coupable, lors du procès qui s’est ouvert ce lundi matin.

André Desfossés a plaidé coupable à l’accusation de méfait pour cette action menée il y a deux ans avec le groupe Farfadaa, un rassemblement d’opposants aux mesures sanitaires, dévoile La Presse.

Les quatre autres membres du groupe, Steeve Charland, Karol Tardif, Mario Roy et Tommy Rioux, ont quant à eux plaidé non coupable aux chefs d’accusations de méfait et de complot. L’accusation de complot aurait été abandonnée dans le cas de Desfossés.

Rappelons que le 13 mars 2021, vers 18h30, alors qu’une manifestation anti-mesures sanitaires se déroulait à Montréal, des militants, dont les cinq accusés, avaient bloqué les trois voies du pont-tunnel.