Ainée agressée à l’Hôpital Notre-Dame: un « incident excessivement triste »

Alors qu’une patiente de 91 ans se rendait aux toilettes le 11 janvier, vers 1h30, à l’hôpital Notre-Dame, son voisin de chambre l’a attaquée. « Ce que cette dame a vécu est d’une très grande tristesse et c’est un incident malheureux », déclare d’emblée le porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud, Jean-Nicolas Aubé.

Selon des informations du Journal de Montréal obtenues auprès de la victime et confirmées par le CIUSSS auprès de Métro, des infirmières sont rapidement intervenues. Après l’agression, des policiers sont intervenus et le CIUSSS a lancé une enquête interne. La dame a été opérée d’urgence tandis que l’homme n’est plus dans la même chambre.

« La sécurité de nos usagers et de notre personnel est notre priorité » précise M. Aubé, qui en profite pour remercier les infirmières qui sont venues en aide à la dame agressée et exprimer sa compassion envers cette dernière. Il explique que l’homme était arrivé par les urgences et qu’il avait subi une évaluation physique, mais également psychologique.

Dans cette évaluation, l’établissement évalue la dangerosité potentielle d’un patient pour lui-même et pour les autres. « S’il y a des risques, des mesures de sécurité seront prises, je vous le garantis » affirme le porte-parole du CIUSSS.

M. Aubé dit que l’homme n’avait présenté « aucun risque, aucun signe d’animosité, ni aucun signe d’agressivité ». Il rappelle également qu’un état de santé «est évolutif », « dépend de plusieurs facteurs » et que « le risque zéro n’existe pas ».

L’état de santé mental et physique de l’homme ne peut être rendu public en raison du secret médical. La dame agressée, elle, devrait aller dans un centre de réadaptation dans les prochains mois et se pose des questions sur une potentielle perte de son autonomie, selon ce qu’elle a confié au Journal de Montréal.