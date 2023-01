Voici les trois priorités du nouveau chef du SPVM

Le recrutement et la rétention des troupes, tisser et entretenir des liens solides avec la population montréalaise et contrer la violence armée. Telles sont, en ordre d’importance, les trois priorités identifiées par le nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, lors de son assermentation, le 19 janvier.

Ce dernier a souligné l’importance des différents partenaires du SPVM dans l’accomplissement de ces différentes résolutions. Il compte se rendre à l’École nationale de police de Nicolet et collaborer avec le milieu communautaire dans le but de se rapprocher des communautés marginalisées et comprendre leurs besoins, mais aussi dans le but de comprendre comment les attirer, comment les convaincre de s’enrôler.

On manque de policiers à Montréal. Fady Dagher, nouveau directeur du SPVM

Avant de tenter de passer un message à la population, le 42e chef de police de la Ville de Montréal souhaite d’abord s’assoir avec elle, ainsi qu’avec les communautés minoritaires et marginalisées résident sur le territoire de la Ville, a-t-il assuré. «Une marque de respect» qui s’inscrit dans sa résolution de rapprocher la population des forces de l’ordre, a-t-il souligné.

Selon la mairesse de Montréal Valérie Plante, M. Dagher est «exactement ce qu’on cherchait quand on essayait d’imaginer le modèle de la sécurité publique de Montréal». La «balance entre répression et prévention» a d’ailleurs été mise de l’avant à plusieurs reprises lors de la cérémonie et de la conférence de presse qui a suivi.

Lors de son discours d’assermentation, le nouveau directeur du SPVM a ainsi fait référence à une caricature signée par Serge Chapleau, dans laquelle il est représenté tenant un sac de bonbons. «Je suis ambidextre, a-t-il assuré. J’ai deux étuis, et je vous assure que dans l’un d’eux, ce n’est pas un sac de bonbons qui s’y trouve.»

Pour ce qui est des violences armées, M. Dagher a affirmé vouloir donner plus de «robustesse et de moyens aux opérations». Il a également souligné l’importance de contrer la violence conjugale, le cybercrime et l’intimidation, pour bien protéger la population de la violence armée. «Temps et patience seront nécessaires» pour accomplir ces cibles, a-t-il toutefois rappelé.

Officiellement en poste depuis le 14 décembre dernier, Fady Dagher est le tout premier directeur du SPVM à être né hors du Canada. Il succède d’ailleurs à la première femme ayant occupé ce poste, Sophie Roy. Avant de diriger le Service de police l’agglomération de Longueuil de 2017 à 2022, M. Dagher a opéré 25 ans au SPVM, de 1992 à 2017. Il a entre autres été à la tête du poste de quartier Saint-Michel.