Malgré la neige, une circulation fluide à Montréal

Après une heure de pointe plus tumultueuse ce matin, l’intensité des précipitations de neige s’estompe et la circulation routière s’améliore graduellement dans la région métropolitaine de Montréal.

Selon le ministère de Transport et de la Mobilité durable (MTQ), la visibilité ne serait plus un enjeu à l’heure actuelle. Au niveau de l’enneigement de la chaussée, les routes seraient globalement dégagées ou partiellement couvertes, idem pour Laval.

Les secteurs plus problématiques concernent l’autoroute 20 dans l’ouest de Montréal, l’autoroute 25 et l’autoroute 40 dans l’ouest de l’île, entre Pointe-Fortune et Vaudreuil-Dorion en Montérégie, où le MTQ indique que la chaussée est toujours enneigée.

Malgré quelques sorties de route répertoriées en matinée, il n’y a rien de majeur à signaler en termes d’accidents.

La Ville de Montréal a, quant à elle, annoncé qu’une opération de chargement complet de la neige se déploiera ce vendredi dès 7h afin de faciliter les déplacements des usagers de la route.

Sur le portail officiel de la ville-centre, il y est mentionné que « près de 3000 personnes et 2200 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal ».