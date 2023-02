Droit de préemption: Montréal protège deux maisons de chambres

La Ville de Montréal utilisera son droit de préemption pour acquérir deux maisons de chambres afin d’en préserver l’abordabilité. Situées dans les arrondissements de Ville-Marie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les deux maisons de chambres contiennent un total de 36 unités pour des populations considérées par la municipalité comme «vulnérables».

Plus précisément, en se prévalant de son droit de préemption, la Ville saisit l’occasion de les acquérir au moment de leur mise en vente, au prix du marché. Cela permet de trouver des modalités, en collaboration avec des organismes, pour maintenir la qualité de vie des plus vulnérables et pérenniser l’abordabilité de ces logements.

«Dans le contexte de rareté des logements qui sévit actuellement, nous posons de nouvelles actions concrètes afin de préserver l’abordabilité du parc de logements locatifs existant. Nous renforçons aussi le filet de sécurité des personnes les plus vulnérables en protégeant des maisons de chambres. Ce type d’habitation représente, dans bien des cas, le dernier rempart empêchant une personne de tomber dans l’itinérance», affirme le vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques, Benoit Dorais.

Rappelons qu’en septembre, la Ville de Montréal avait également annoncé son intention d’utiliser son droit de préemption afin de protéger 78 maisons de chambres de la spéculation immobilière dans neuf arrondissements différents: Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Verdun, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

En décembre, la Ville de Montréal avait également annoncé son intention de protéger 28 unités situées dans deux maisons de chambres de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du Sud-Ouest.

Depuis un an, c’est un total de 101 maisons de chambres réparties dans 9 arrondissements qui ont été assujetties au droit de préemption.