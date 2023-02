Hôpital Fleury: les élus réagissent

Ce matin, les élus ont réagi concernant une histoire troublante survenue à l’hôpital Fleury au début du mois de février.

Après avoir subi une chirurgie sous anesthésie, un patient s’est réveillé seu,l sur un étage fermé, en pleine nuit, à l’hôpital Fleury. Des heures se seraient écoulées avant que le patient affaibli réussisse à s’extirper de son lit et à téléphoner à sa conjointe qui l’attendait sur un étage.

Questionné par un journaliste à savoir si cette histoire reflétait l’état actuel du réseau de la santé au Québec, le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, a répondu qu’il jugeait l’incident rapporté par Radio-Canada «excessivement préoccupant».

« Plusieurs erreurs ont été commises, ce qui a donné ce résultat excessivement malheureux et même dangereux. Ça aurait pu être plus dangereux. »

Pour sa part, le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que l’événement braquait les projecteurs sur la désorganisation « généralisée » du système de santé qui doit être « redressé ».

Bien qu’il considère que l’histoire de ce patient abandonné est « franchement cauchemardesque », ce dernier estime qu’il s’agit d’un cas isolé.

« Je pense que c’est quand même important de rappeler que de manière générale, les gens sont bien traités dans notre système de santé au Québec, même s’il y a d’énormes problèmes. Mais j’ai bien hâte de voir les résultats de l’enquête. Parce qu’on ne veut pas que ça se reproduise. »

Quant au député madelinot du Parti Québécois, Joël Arseneau, il croit lui aussi qu’il ne s’agit pas d’un « phénomène courant », quoiqu’aberrant.

« On a peine à imaginer comment un patient peut se sentir en se réveillant de la salle d’opération, abandonné sur un étage, avec les lumières fermées et sa femme qui l’attend au huitième. C’est une situation absolument inhumaine et inacceptable. »

Joël Arseneau, porte-parole péquiste en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile