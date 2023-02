Tony Accurso remboursera 48M$ à ses créanciers

Le tribunal a tranché: Tony Accurso et ses entreprises devront rembourser 48M$ à Revenu Québec, l’Agence de revenu du Canada, la Ville de Montréal et la Ville de Laval. Le jugement est tombé vendredi.

Un montant de plus de 31M$ sera divisé entre les gouvernements du Canada et du Québec alors que 16M$ seront versés pour Laval et Montréal, dévoile TVA.

L’entrepreneur de la construction avait plaidé coupable à diverses accusations de fraude fiscale en octobre 2020. Selon l’enquête de Revenu Québec menée à l’époque, Accurso devait 1,9M$ en impôts non payés et amandes au provincial, sans compter les sommes dues par ses entreprises.

À la suite de longues procédures judiciaires, une entente avait été réalisée pour 3,8M$ avec la Ville de Montréal en avril dernier. Ce montant est bien moindre que ce que réclamait originellement la métropole, soit 44M$.

Cette poursuite visait les affaires de collusions de l’homme d’affaires de la construction. Plusieurs entrepreneurs s’entendaient pour truquer des affaires d’offre afin d’obtenir de gros contrats auprès de la Ville.