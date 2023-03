Des articles de plastique à usage unique interdits à Montréal

Plusieurs ustensiles, les verres et les pailles de plastique à usage unique seront bannis des commerces alimentaires et restaurants de Montréal dès le 28 mars 2023. Tasses, verres, assiettes, contenants, bâtonnets, pailles, et ustensiles (numéros 1 à 7)1 pour commandes à emporter ou livraisons seront interdits. Une suppression qui concerne également les articles en plastique polystyrène (n °6) et compostable (n °7)2.

«On franchit un pas important. C’est un geste qui nécessite une adaptation et des changements d’habitudes», a admis la responsable de la transition écologique au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, lors de l’annonce.

Il existe toutefois certaines exceptions. Par exemple, pour des aliments préemballés à l’extérieur de l’établissement. De plus, les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non) demeurent autorisés. Il s’agit d’un matériel que l’on retrouve souvent dans les gobelets de café à emporter.

Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif

Cette interdiction fait suite à celle des sacs de plastique à usage unique, adoptée en septembre.

Les sacs déjà interdits

Pour son annonce, Mme Mauger était accompagnée de la directrice générale du Central, Geneviève Touchette, ainsi que du directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard.

Ce dernier croit que la Ville de Montréal «comprend que le recyclage est important, mais la réduction à la source, c’est mieux. C’est l’option à suivre pour éviter de créer le problème plutôt que devoir le gérer».

«Alors que le seul centre d’enfouissement de la région de Montréal aura atteint sa pleine capacité en 2029, nous n’avons pas le choix, collectivement, d’accélérer la réduction à la source», abonde Mme Mauger.

Cette interdiction ne s’appliquera pas aux organismes à but non lucratif d’aide alimentaire et de bienfaisance qui distribuent des aliments ou des repas aux personnes vulnérables ainsi que ceux offrant uniquement un service de livraison à domicile.

Une «tolérance» pour les restaurateurs

L’entrée en vigueur de ce nouveau règlement aura un impact important sur les restaurateurs. Les 8400 commerces alimentaires et restaurants de la Ville ont été sensibilisés et informés des ressources et des outils disponibles, affirme le comité exécutif.

«Il y a eu une campagne de contact et d’accompagnement auprès des restaurateurs. [L’accompagnement] va se poursuivre au-delà du 28 mars. On aura une certaine tolérance auprès des commerçants pour qu’ils puissent écouler leurs stocks. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Les inspecteurs de la Ville, s’il y a lieu», ne donneront pas d’amende, mais un simple avis d’infraction lors d’une première visite.

La Ville a aussi dédié la ligne téléphonique Affaires Montréal aux commerçants et aux restaurateurs et plus d’une centaine d’établissements y ont eu recours jusqu’à maintenant.

Les commerces concernés peuvent consulter le Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA). On y trouve un répertoire des solutions de rechange aux articles interdits, un guide des bonnes pratiques et les coordonnées de plusieurs organismes d’accompagnement.

1Pour plus d’informations sur les différentes catégories de plastique, consultez le site de Recyc-Québec.

2Il existe une exception pour les barquettes utilisées pour la viande et le poisson crus.