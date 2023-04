Pas de contraventions de stationnement, les parcs à éviter, dit Plante

Alors que les équipes d’Hydro-Québec sont à pied d’œuvre pour réparer les dégâts causés par la tempête de verglas, la mairesse de Montréal Valérie Plante a lancé un appel aux citoyens à collaborer, notamment en déplaçant leurs véhicules lorsque nécessaire. En point de presse dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, jeudi midi, Mme Plante a précisé que la municipalité ne distribuerait pas de contraventions liées aux infractions en matière de stationnement.

«Si c’est possible pour les citoyens de déplacer leur voiture de façon sécuritaire pour dégager les rues, tant mieux. D’ailleurs, je tiens à mentionner que si vous devez déplacer votre voiture et que vous n’êtes pas certain si vous allez avoir une contravention ou non, je vous le dis, il n’y aura pas de contraventions aujourd’hui. Ce qu’on veut, c’est dégager les rues le plus possible», a souligné Mme Plante.

Cette dernière a par ailleurs rappelé que les installations des arrondissements de la Ville de Montréal comme les maisons de la culture et les bibliothèques sont ouvertes au public pour accueillir ceux qui ont besoin d’avoir accès à «du wifi et de la chaleur».

Mettant en garde la population qu’il y aura vraisemblablement un refroidissement de la température vendredi, la mairesse a dit souhaiter mettre en place des haltes-chaleur pour permettre à certains résidents d’aller «dormir au chaud et profiter de l’eau chaude».

Une première de ces haltes-chaleur a déjà été mise en place, précise la mairesse Plante. Il s’agit du Centre LaSallien dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La mairesse Plante a par ailleurs indiqué aux Montréalais qu’en raison de la situation actuelle, il était préférable que ces derniers ne se rendent pas dans les parcs de la métropole.

Trudeau offre l’aide du fédéral

Présent au point de presse en compagnie de la mairesse Plante, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a indiqué être content de pouvoir être sur place, notamment en tant que député de Papineau.

«En tant que gouvernement fédéral, on va être là pour aider. On comprend à quel point les équipes municipales et celles de la province sont là-dessus. Mais le gouvernement fédéral, s’il y a quelque chose qu’on peut faire, on va être là pour répondre positivement à toute demande qui pourrait être fait. Il n’y en a pas eu encore, mais un peu plus tard aujourd’hui, je vais aller voir le premier ministre Legault pour faire une mise à jour sur Hydro-Québec pour voir qu’est-ce qu’il est en train de faire et encore une fois offrir l’aide du fédéral», a-t-il soutenu.