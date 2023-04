Décès au monoxyde de carbone: Montréal appelle à la vigilance

La Ville de Montréal rappelle à la population de porter une attention particulière aux intoxications provoquées par les émissions de monoxyde de carbone (CO) générées par des appareils de chauffage alimentés entre autres au kérosène, au propane ou au bois. Cette mise en garde survient alors que le décès d’un homme de Saint-Eustache a été répertorié en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone provoquée par sa génératrice, active à l’intérieur de son domicile.

Le premier ministre, François Legault, était de passage à Les Coteaux où le décès d’un homme en raison de la chute d’une importante branche a été constaté. M. Legault a insisté sur l’importance de faire attention aux génératrices et à leurs émanations. Il rappelle que ces équipements doivent être utilisés à l’extérieur de la maison. «Je comprends que c’est dur en ce moment, mais soyons prudents», a-t-il souligné.

Une exposition trop longue au monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et invisible, peut entraîner une intoxication, des séquelles irréversibles ou même la mort. Si une personne éprouve des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des vomissements ou une grande fatigue, l’administration municipale invite les habitants du domicile à évacuer.

La Ville de Montréal réitère elle aussi qu’aucun équipement temporaire de combustion, comme des outils de camping fonctionnant au propane ou au naphte, ne doit être utilisé à l’intérieur. À moins d’être homologués et qu’il y ait un détecteur de CO dans le domicile, ces appareils doivent être employés à l’extérieur pour éviter des problèmes pour la santé en plus des risques d’incendies.

Dans la journée du 6 avril, les ambulanciers ont dû soignés 16 personnes après qu’elles aient fait usage d’un BBQ ou d’une génératrice à l’intérieur de leur domicile.