Verglas: 16 personnes traitées pour intoxication au monoxyde de carbone

Depuis le début de la tempête de verglas, Urgences-santé rapporte un total de sept appels liés à des intoxications au monoxyde de carbone. Depuis minuit, les paramédics ont ainsi du traiter 16 personnes, qui auraient fait usage d’un BBQ ou d’une génératrice à l’intérieur de leur domicile. Neuf de ces personnes ont dû être transportées en centre hospitalier, dont deux étaient en état «instable» au moment de leur transport.

«Pour certains de ces appels, ce sont des gens qui ont utilisé un BBQ au briquet dans la maison. Pour un appel en particulier, c’était une génératrice laissée dans un garage depuis ce matin. Ça aurait pu virer au drame. Finalement, on a été chanceux quand même», indique le porte-parole d’Urgence-santé, Jean-François Charest.

Ce dernier lance un appel à la vigilance à la population pour que les gens évitent de garder des génératrices ou de BBQ à l’intérieur.

«Il faut vraiment garder ça à l’extérieur, loin des fenêtres. C’est vraiment dangereux», rappelle-t-il.

Si des interventions pour des intoxications au monoxyde de carbone de ce genre ne sont pas légion pour Urgences-santé, M. Charest note toutefois qu’il y a souvent une recrudescence de ce genre d’appels lorsque des interruptions de courant se prolongent en conditions hivernales, comme c’est le cas présentement.

«Là, on a vécu une vague de verglas qui fait en sorte que les gens se sont débrouillés. Malheureusement, certains ne connaissent pas les dangers reliés au monoxyde de carbone et gardent des moteurs en marche dans des endroits fermés, ce qui est très dangereux et qui peut être même nocif pour la vie. C’est vraiment lié au contexte que l’on vit depuis 24 heures. Sinon, ce n’est pas quelque chose qui arrive régulièrement», ajoute-t-il.