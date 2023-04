Les magasins d’alimentation ouverts à Montréal dimanche

En raison des ruptures majeures de courant, Québec autorise les établissements d’alimentation à grande surface à ouvrir leurs portes dimanche, malgré la Pâque. C’est à Montréal, en Outaouais, à Laval, dans Lanaudière, dans les Laurentides et en Montérégie que l’autorisation sera en vigueur.

Le règlement permettra aux établissements de plus de 375 mètres carrés à ouvrir leurs portes sans restrictions de 8h à 20h et avec au plus quatre personnes assurant le fonctionnement en dehors de ces heures. Pour ce qui est des établissements en deçà de cette limite, l’ouverture était déjà possible, mais avec au plus quatre personnes dans le cas des pharmacies.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon et par le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel.

« En situation d’urgence, on se doit parfois d’utiliser des mesures exceptionnelles pour voir à la sécurité de tous. C’est ce qu’on fait ici, en assurant la disponibilité des aliments pour ceux qui en ont besoin», a déclaré M. Bonnardel.