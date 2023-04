Verglas: plus que 3500 foyers montréalais encore sans électricité

Après la pire panne de courant en 25 ans au Québec, liée à un épisode de verglas, Hydro-Québec a rebranché l’écrasante majorité de ses clients. Aujourd’hui, l’électricité a été rétabli pour la moitié des usagers à qui il en manquait encore. En soirée, plus que 3500 foyers montréalais restaient dans le noir. Le bilan est d’abord reparti à la hausse cet après-midi, avant de baisser à nouveau pour de bon.

À 9h30, le bilan était de 8778 foyers toujours plongés dans le noir et il est même descendu près de 8000 vers 11h. Or, aux alentours de 14h, 10 777 habitations étaient privées de courant, une première hausse depuis la fin de semaine. Le nombre de pannes est redescendu en dessous de 8000 dans l’heure suivante, avant de s’établir à 3800 pour toute l’île à 17h.

Interrogé à ce sujet sur RDI, le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, a expliqué que pour réparer certaines structures, des secteurs entiers devaient être coupés du courant, ce qui provoque une augmentation provisoire du nombre de pannes, avant de finalement se transformer en baisse lorsque la totalité du secteur retrouve la lumière.

Face à des résidents dépités d’être toujours plongés dans le noir, Hydro-Québec explique que pour chaque réparation d’une ligne électrique plus importante, les équipes de la société d’État peuvent découvrir des pannes mineures. Actuellement, une panne représente en moyenne 40 clients à Montréal. Le 6 avril, une panne touchait en moyenne 500 logements. Les pannes sont ainsi devenues beaucoup plus petites.

Hydro-Québec sous la loupe

La compagnie est sous le feu des critiques pour le manque de communication à l’endroit de ses clients quant aux pannes de courant majeures qui ont touché la métropole. Hydro-Québec devait gérer 1,1 million de foyers sans courant, se justifie Maxence Huard-Lefebvre. Il s’agit de la plus importante panne au Québec en 25 ans, c’est-à-dire depuis la crise du verglas de 1998.

Peu de pays occidentaux ont connu récemment de telles coupures d’électricité, alors que de nombreux pays européens ont un réseau électrique bien plus enfoui que celui du Québec. Or, le gouvernement a écarté du revers de la main l’idée d’accélérer l’enfouissement des câbles

Le réseau d’Hydro-Québec est fragile face aux pannes, et il est important d’en prendre encore davantage soin, a constaté la vérificatrice générale dans son rapport de décembre 2022.

Le 6 avril, au petit matin, c’était environ 485 000 clients montréalais d’Hydro-Québec qui se trouvaient sans électricité. «99% des clients [au Québec] ont été rebranchés», a affirmé M. Huard-Lefebvre. À Montréal, c’est donc environ 480 000 habitations qui ont été raccordées au réseau électrique.

Fermeture des centres d’hébergement d’urgence

À Montréal, les huit centres d’hébergement d’urgence ont commencé à fermer. Deux d’entre eux, dont celui se situant à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, ne sont plus en activité.

Les parcs, qui ont été fermés durant la fin de semaine, sont ouverts partiellement aujourd’hui. «La vigilance demeure: évitez de vous promener dans les sentiers non dégagés et privilégiez les sentiers principaux. Nous en aurons encore pour plusieurs jours pour faire le ramassage, le transport et la valorisation de plus de dizaines de milliers d’arbres et de branches tombées», rappelle la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.

En raison du verglas, le ménage du printemps est ralenti. C’est seulement après le ramassage des branches que les équipes de la Ville se mettront au travail pour réaliser l’important ménage du printemps et la mise en service des infrastructures estivales.

Dans Outremont, l’un des arrondissements les plus touchés, la situation s’est grandement améliorée. Dans ce quartier comptant 9410 ménages, environ 640 clients outremontais étaient toujours privés de courant ce matin. Ce nombre est descendu près de 150 aujourd’hui.