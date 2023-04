Vélo dans le métro: l’accès possible (presque) en tout temps

La STM lance un projet pilote facilitant le transport de vélos dans le métro pour les cyclistes, avec des plages horaires étendues et des consignes assouplies. Ces nouvelles modalités entreront en vigueur ce samedi 15 avril.

Les cyclistes pourront désormais transporter leur bicyclette dans le métro montréalais pendant une grande partie de la journée. Les seules exceptions concernent les heures de pointe en semaine, soit du lundi au vendredi de 7h à 9h30 et de 15h30 à 18h. Les fins de semaine et les jours fériés, il sera possible de transporter son vélo en tout temps.

«L’assouplissement des consignes encadrant le transport de vélos dans le réseau de métro vise à offrir une plus grande flexibilité aux cyclistes qui souhaitent conjuguer les deux modes de déplacement», explique le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell.

Transporter son vélo en tout temps cet été

Pour permettre aux Montréalais de profiter de l’été, qui s’annonce sec et brûlant, la contrainte horaire des heures de pointe sera abandonnée. Du 20 mai au 20 août, il sera possible de transporter son vélo en tout temps dans le métro, sauf lors d’interdictions ponctuelles. Celles-ci cibleront toutefois des lignes ou des plages horaires, et non pas l’ensemble du réseau comme auparavant.

La STM recommande aux personnes transportant leur vélo dans le réseau de métro d’éviter la voiture de tête, privilégiée par les groupes scolaires ou les personnes avec des limitations fonctionnelles.

Les vélos sont acceptés dans le reste du métro, mais la STM donne des consignes pour faciliter le déplacement des voyageurs. Une limite de deux bicyclettes par voiture est ainsi mise en place, de même qu’une limite d’un vélo par porte lors de l’embarquement et du débarquement.

Des modalités similaires pour le transport de son chien

La STM a annoncé que ces nouvelles plages horaires concerneraient également les voyageurs accompagnés de leur chien. L’animal devra être tenu en laisse et porter une muselière. Ces modalités permettront aux Montréalais d’accéder plus facilement aux espaces verts et aux grands parcs de la ville.

Les mesures de ce projet pilote prendront fin le 15 novembre prochain. La STM veut s’assurer que cet essai est un succès, autant pour le nombre de cyclistes voyageant en métro que pour la cohabitation avec le reste de la clientèle.