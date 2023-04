Des poissons pêchés à Montréal servis à l’UdeM

La cafétéria de l’Université de Montréal (UdeM) offre dorénavant sur son menu un poisson élevé et pêché à Montréal.

«Jusqu’à présent, tous les poissons que nous servions, autant le saumon et la truite que les poissons blancs, provenaient de l’étranger et arrivaient à la cafétéria en filets individuels surgelés», raconte la directrice de la division Résidences, hôtellerie et restauration de l’UdeM, Pascal Prouteau.

Or, l’espèce de poisson omble chevalier, qui est servie à la cafétéria Chez Valère, sera maintenant un produit de pisciculture montréalaise. Pêchés les mardis par l’entreprise Opercule, qui dispose d’installations à Ahuntsic-Cartierville, les poissons sont livrés le mercredi à l’université.

Il s’agit du premier client institutionnel de la compagnie, qui sert d’habitude des restaurants haut de gamme.

Heureux d’offrir des aliments produits localement, Pascal Prouteau explique que «d’une part, il y a une volonté institutionnelle d’offrir le plus de produits locaux possible et, d’autre part, il y a une très forte demande en ce sens de la part des consommateurs». La cheffe du service de traiteur de l’université, Aurélie Feuerstein, se réjouit elle aussi d’avoir accès à ces nouveaux produits.