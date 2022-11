Des truites fraîchement pêchées… à Ahuntsic!

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a autorisé le réaménagement d’un bâtiment de la rue Meilleur pour en faire une ferme d’aquaponie qui produira de la truite arc-en-ciel, en plus de fruits et légumes.

L’aquaponie est un système qui permet la production en symbiose de plantes et de poissons. Les pousses sont installées au-dessus d’aquariums et utilisent l’eau et les déchets produits par les poissons pour grandir. L’eau est ainsi filtrée par les plantes et n’a presque pas à être changée, contrairement à l’eau utilisée dans un élevage de pisciculture classique.

L’entreprise québécoise ÉAU (Écosystèmes alimentaires urbains) s’occupera des installations. Le groupe avait notamment annoncé en avril l’ouverture d’un laboratoire de recherche et développement à Montréal, le LabÉAU.

Les plantes et truites produites à Ahuntsic seront avant tout mises en vente dans les épiceries, marchés et restaurants locaux. De la vente directe et par panier en ligne est aussi prévue pour les particuliers.

La Direction du développement du territoire a émis un avis favorable au projet, soulignant l’impact positif de l’agriculture urbaine, de l’achat de produits locaux, de la rénovation du bâtiment et du verdissement de celui-ci.

Le taux de verdissement passera en effet de 1% à 35% de la superficie du bâtiment, avec 28% d’espace au sol et 7% sur la toiture.