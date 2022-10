Lancement de la 2e édition de MontréalCulteurs

À Montréal, l’agriculture urbaine est en pleine expansion. La ville compte près de 50 entreprises spécialisées, soit près de la moitié de celles qu’on trouve au Québec. Montréal se positionne également en tête de l’agriculture urbaine mondiale.

Travaillant à son développement depuis douze ans, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) a franchi une nouvelle étape en 2021 en créant le programme MontréalCulteurs. Après la réussite de la première édition, il donne le coup d’envoi de sa deuxième édition en lançant deux nouveaux appels à projets, l’un de maillage et l’autre, d’incubation.

L’objectif de MontréalCulteurs, inspiré de l’initiative Parisculteurs lancée en 2016, est de développer l’entrepreneuriat en agriculture urbaine et son établissement dans Montréal, en mettant en lien les propriétaires fonciers et gestionnaires disposant d’un espace libre ou sous-utilisé avec des entreprises agricoles urbaines (champignonnière, ferme maraîchère sur toit, micropousses, etc.).

D’un côté, l’appel à projets de maillage répond au volet réseautage et mise en relation entre les propriétaires d’espaces vacants avec des projets d’agriculture urbaine à la recherche de terrain d’exploitation. Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine accueille pour cela cinq nouveaux propriétaires: Grand Potager, HS immeubles, la bibliothèque de Pierrefonds, OMHM et Derme & co/Laboratoires Druide.

De l’autre, l’appel à projets d’incubation permettra aux quatre entreprises choisies de profiter d’un accompagnement dans le développement de leurs activités au sein de la coopérative La Centrale agricole. Sur une durée de onze mois, les entreprises suivront une formation et pourront profiter d’un accompagnement afin de trouver un espace de production. Rendu possible entre autres grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal et une aide financière du gouvernement du Québec, le programme MontréalCulteurs suit également les objectifs du Plan pour une économie verte 2030, une initiative soutenue par Valérie Plante.

«Cette initiative est essentielle pour accompagner le développement des entreprises et des projets d’agriculture urbaine commerciale et d’économie sociale dans la métropole. En proposant de l’accompagnement aux entreprises et du maillage pour trouver des espaces vacants ou sous-utilisés, MontréalCulteurs facilitera l’établissement de projets agricoles en ville», a déclaré la mairesse de Montréal.