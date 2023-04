Six stations de la ligne bleue fermées le 30 avril

Les stations de la ligne bleue Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon seront fermées le dimanche 30 avril de 5h30 à 19h. La fermeture de ces stations situées à l’ouest de la station de métro Jean-Talon interviendra «en raison de contraintes liées aux travaux d’accessibilité à la station Édouard-Montpetit», annonce la Société de transport de Montréal (STM) par communiqué.

Deux ascenseurs seront installés à la station Édouard-Montpetit afin de la rendre universellement accessible, une «priorité stratégique» pour la STM. Du fait de l’architecture complexe de la station, la STM précise que «l’agrandissement de l’édicule sud» sera aussi nécessaire.

Pour réduire l’impact sur la mobilité, la ligne spéciale 809 offrira un service reliant les stations Snowdon et Jean-Talon aux 15 minutes de 5h30 à 7h et aux 10 minutes de 7h à 19h. La navette «effectuera un arrêt à chaque station de métro de la ligne bleue et sera offerte dans les deux directions», précise la STM.

Une 27e station universellement accessible

Les travaux menés à la station Édouard-Montpetit feront de l’infrastructure la 27e station universellement accessible du réseau. La STM, qui compte rendre l’ensemble du réseau universellement accessible à long terme, aura encore 42 stations à adapter. Des chantiers sont d’ailleurs en cours aux stations Berri-UQAM, D’Iberville, Outremont et Place Saint-Henri. D’ici 2025, la STM espère avoir rendu au moins 30 stations universellement accessibles.