Cet humoriste compare la conduite entre Montréal et Toronto et c’est hilarant

Y a-t-il plus de nids de poule à Montréal qu’à Toronto? L’humoriste montréalais Jeff Goldvine s’est amusé à illustrer la différence entre l’état des routes des deux villes dans une courte vidéo publiée sur le réseau social TikTok.

Dans la séquence filmée par l’homme lui-même, on l’aperçoit au volant de son automobile, où il prétend avoir une conversation téléphonique. À la place d’un cellulaire, précisons que l’humoriste utilise une bouteille de Gaviscon liquide pour rejoindre son interlocuteur!

Lorsque la scène se déroule à Toronto, la conversation simulée par le Montréalais est fluide, voire douce. Chaque mot est clairement énoncé et facilement articulé.

La même conversation à Montréal se révèle être un tout autre exercice. L’humoriste se retrouve soudainement secoué de part et d’autre du véhicule, qui prend des allures de sécheuse. La voiture – on le déduit – se heurte à de nombreux nids de poule sur son chemin. Il est nettement plus difficile de comprendre les propos du conducteur. Son visage, qui arborait un sourire à Toronto, est maintenant crispé.

La vidéo de Jeff Goldvine n’a pas manqué de faire réagir les internautes, qui se sont empressés de réagir à sa mise en scène.

«Tellement vrai», s’est exclamée une utilisatrice.

«C’est comme conduire sur la lune», a fait remarquer un autre TikToker, en faisant référence à Montréal.