À la suite de conflits avec le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, les Résidences Floralies déclarent faillite. Les Résidences soutiennent que c’est le manque de collaboration du CIUSSS qui les force à prendre cette décision.

«Nous sommes convaincus que le scénario que nous vivons aujourd’hui aurait pu être évité. La volonté du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal de relocaliser nos résidents en dépit des efforts déployés par nos équipes depuis des mois a mené à cette issue», explique Suzie Pellerin, porte-parole des Résidences Floralies.

Les résidences sont sous l’administration du CIUSSS depuis huit mois, en raison de cas de maltraitance et de négligence à l’endroit de résidents. Le 17 avril dernier, le CIUSSS avait finalement forcé le déménagement des résidents vers un autre centre d’hébergement.

Le CIUSSS affirme que sa volonté a toujours été d’accompagner les Résidences, mais juge que «les exploitants n’ont pas démontré qu’ils pouvaient reprendre la pleine gestion des résidences de façon pérenne».

Le déménagement prendra fin le 5 juin prochain, date à laquelle le personnel du centre se trouvera sans emploi pour cause de faillite. Les représentants du centre affirment avoir mené de nombreux plans de redressement, embauches, réaménagements fonctionnels ainsi que de grands investissements dans le but de donner un second souffle aux résidences.

Les résidents continueront d’être pris en charge par le CIUSSS, et les Résidences Floralies affirment qu’elles sont conscientes de l’impact de cette décision et qu’elles sont «déterminées à les accompagner jusqu’à la fin».