Voici les dates d’ouverture des jeux d’eau et des piscines publiques

Avec l’été montréalais qui s’annonce particulièrement chaud, les jeux d’eau et les piscines seront au rendez-vous pour sauver les citoyens. Les dates d’ouverture par arrondissement de ces installations aquatiques sont maintenant connues.

Ahuntsic-Cartierville

Tous les jeux d’eau de l’arrondissement ouvriront graduellement à partir de la première semaine de juin. La date de fin de l’opération d’ouverture n’a pas encore été déterminée par l’arrondissement.

Les deux piscines extérieures d’Ahuntsic-Cartierville situées au parc Gabriel-Lalemant et au parc Marcelin-Wilson ouvriront partiellement à compter de la fin de semaine 17 et 18 juin. L’ouverture complète de toutes les installations est prévue pour le 24 juin.

Anjou

Les jeux d’eau des parcs André-Laurendeau, de Peterborough et du Bocage sont déjà ouverts et les heures d’ouverture sont actuellement prolongées en raison de la chaleur actuelle. Les jeux sont accessibles de 9h à 21h plutôt que de 10h à 19h30.

Les piscines extérieures ouvriront officiellement le 24 juin, mais il est possible que certaines soient ouvertes avant la date butoir, advenant une période de grande chaleur.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce n’a pas retourné la demande d’information de métro par rapport aux dates d’ouverture de ses installations aquatiques. Les informations suivantes ne sont donc peut-être pas à jour.

Selon le site web de la ville, les jeux d’eau de l’arrondissement sont déjà ouverts, sauf ceux du parc de la Savane, du parc Loyola et du parc Saidye-Bronfman.

Les dates d’ouvertures de ces jeux d’eau et des piscines extérieures n’ont pas encore été officialisées par l’arrondissement.

Lachine

Lachine n’a pas retourné la demande d’information de métro par rapport aux dates d’ouverture de ses installations aquatiques. Les informations suivantes ne sont donc peut-être pas à jour.

Selon le site web de la ville, tous les jeux d’eau de Lachine sont ouverts, mais les dates d’ouvertures des piscines n’ont pas encore été officialisées par l’arrondissement.

LaSalle

L’ouverture des jeux d’eau de LaSalle est prévue pour la semaine du 18 juin, ou avant en cas de canicule.

La piscine du parc Lefebvre ouvrira le 1er juin et celles des parcs Hayward, Leroux, Lacharité, Riverside, Ménard et Ouellette ouvriront le 24 juin.

Le Plateau-Mont-Royal

Les jeux d’eau de la place des Fleurs-de-Macadam et du parc Devonshire sont déjà ouverts et tous les autres ouvriront au cours de la première semaine de juin.

La piscine Laurier et ses pataugeoires ainsi que la piscine Jeanne-Mance ouvriront le 17 juin.

Le Sud-Ouest

Tous les jeux d’eau de l’arrondissement sont déjà ouverts.

Les piscines extérieures et les pataugeoires ouvriront quant à elles le 24 juin.

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Les jeux d’eau des parcs Robert-Sauvé et Eugène-Dostie sont déjà ouverts. Les jeux d’eau du parc Jonathan-Wilson seront ouverts sous peu, mais après une mise au point d’une durée indéterminée.

Les piscines de l’arrondissement ouvriront quant à elles le 23 juin.

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Tous les jeux d’eau de l’arrondissement sont ouverts, à l’exception de ceux qui sont situés au parc Beauclerk puisque la zone est en chantier.

Les piscines extérieures, Paul-Émile-Sauvageau et Maisonneuve seront ouvertes dès le 17 juin.

Les pataugeoires Saint-Clément, Pierre-Bédard, Pierre-Bernard, Jean-Amyot, De La Bruère et Saint-Aloysius ouvriront le 24 juin.

Montréal-Nord

Tous les jeux d’eau sont déjà ouverts, à l’exception de ceux qui sont situés au parc Ottawa, laquelle nécessite quelques réparations.

Les piscines ouvriront quant à elles autour du 23-24 juin ou dès que des sauveteurs seront embauchés.

Outremont

Les jeux d’eau du parc Beaubien, Pierre-Dansereau et de la Place Raoul-Dandurand sont déjà en fonction, mais ceux de la place Alice-Girard sont hors fonction en raison d’un bris mécanique.

La piscine et la pataugeoire du parc John-F-Kennedy ouvriront à compter du 10 juin

Pierrefonds-Roxboro

Les jeux d’eau des parcs Cérès. Parkinson, Cyril-W.-McDonal et Du Boisé ouvriront le 2 juin. Les jeux d’eau et la piscine Valleycrest au parc Grier ouvriront simultanément le 10 juin et ceux du parc de Deauville entreront en fonction le 22 juin.

Comme la piscine Valleycrest, la piscine municipale Versailles et les piscines communautaires Thorndale et PPK ouvriront le 10 juin.

La plage du Cap-Saint-Jacques sera officiellement ouverte et surveillée lors des fins de semaine du 10 et 11 juin et du 17 et 18 juin. Elle sera ouverte à temps plein à partir du 19 juin.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Tous les jeux d’eau de l’arrondissement sont ouverts. Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles annonce toutefois que les fontaines à boire seront graduellement ouvertes jusqu’à la fin juin. Des postes de rafraîchissements seront toutefois disponibles en période de canicule.

La piscine Hans-Selye et le Centre aquatique de Rivière-des-Prairies sont déjà ouverts. La piscine Richelieu ouvrira à compter du 17 juin et les piscines Don Bosco, Maria-Goretti, Saint-Georges et Saint-Jean-Baptiste ouvriront le 24 juin.

Les activités à la Plage de l’Est débuteront quant à eux le 23 juin.

Rosemont–La Petite-Patrie

Les jeux d’eau de Rosemont-La Petite Patrie sont déjà ouverts.

La date d’ouverture de toutes les piscines et pataugeoires extérieures est prévue le 24 juin, excepté pour celles du parc Joseph-Paré. Ces dernières installations sont en période de réaménagement majeur pour l’année.

Saint-Laurent

Les jeux d’eau des parcs Beaulac, Harris, Poirier, Gohier, Houde, Philippe-Laheurte et Bois-Franc lac D sont déjà ouverts.

Toutes les autres installations, incluant les pataugeoires et les piscines, ouvriront le 15 juin.

Saint-Léonard

Les jeux d’eau de Saint-Léonard sont déjà ouverts.

Les piscines des parcs Ladauversière, Hébert et Pie-XII ainsi que les pataugeoires des parcs Pie-XII et Ladauversière ouvriront le 17 juin.

Les piscines des parcs Giuseppe-Garibaldi et Ferland ouvriront le 24 juin.

Alors que les piscines devraient fermer pour la fin août, il y a une possibilité que la piscine du parc Pie-XII soit exceptionnellement ouverte pour la fin de semaine de la fête du Travail, du 2 au 4 septembre, si la météo est propice.

Verdun

Les jeux d’eau de Verdun sont déjà ouverts.

La plage de Verdun ouvrira quant à elle le 10 juin avec surveillance de 10h à 19h du samedi au vendredi. Il faut toutefois contacter l’arrondissement au 514 280-0789 avant de s’y rendre afin de savoir si la baignade est autorisée ou non.

La piscine et la pataugeoire du parc San-Hanganu ouvriront le 17 juin, tandis que celles du parc de la Fontaine ouvriront le 24 juin. Les dates d’ouverture de la piscine et pataugeoire du Natatorium de Verdun et du parc Arthur-Therrien sont à confirmer. L’information sera annoncée sur le site web et les réseaux sociaux de l’arrondissement lorsqu’elle sera déterminée.

Ville-Marie

Ville-Marie n’a pas retourné la demande d’information de métro par rapport aux dates d’ouverture de ses installations aquatiques. Les informations suivantes ne sont donc peut-être pas à jour.

Selon le site web de la ville, seuls les jeux d’eau du parc Sainte-Marie sont ouverts. Les dates d’ouvertures des piscines et des autres jeux d’eau n’ont pas encore été officialisées par l’arrondissement.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension n’a pas retourné la demande d’information de métro par rapport aux dates d’ouverture de ses installations aquatiques. Les informations suivantes ne sont donc peut-être pas à jour.

Selon le site web de la ville, tous les jeux d’eau sont ouverts, sauf ceux du parc Ovila-Légaré et du parc Howard. Leurs dates d’ouverture n’ont pas été officialisées par l’arrondissement.

La date d’ouverture des trois piscines, celles du parc François-Perrault, Jarry et Sainte-Lucie, n’est pas encore divulguée.